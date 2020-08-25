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【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】

娛樂 17:30 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

余德氶拍片分享日常生活。

新一代TVB男神余德丞出身背景好，畢業於名校香港華仁書院，又曾是香港游泳代表隊成員，近日Dickson因疫情多留家中，並拍片分享日常生活，除意外曝光跑馬地市值2000萬豪宅，余德丞又分享下廚經過，不介意把自己不識用微波爐、從未食過叮叮食物的生活公諸人前。

余德丞跟不少藝人一樣，近日因疫情致工作減少，因此Dickson亦跨界初嘗做YouTuber，最近拍了不少vlog介紹日常生活，展示生活及平民一面。

余德丞駕車過海到九龍超市購物。（影片截圖）

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Dickson以「余家日常」為題拍了幾段短片，他在片中駕車四出購物，在其中一段片，Dickson去到超市買了不少食物，其中他見到有微波爐食物，感到十分好奇，並指自己從未食過叮叮飯。

Dickson之後驅車由九龍區返到自己家中，並細閱食品包裝說明，笑言不明白何為「膠袋開孔」，幸身旁拍片朋友為他作出解釋。

對包裝好的食物感到好奇。（影片截圖）

之後Dickson拿著食物去廚房，但用微波爐時卻顯雞手鴨腳，放食品入微波爐前，重複詢問是否安全，友人直言「我肯定你沒有用過微波爐」。

用微波爐時，Dickson頗見慌亂。（影片截圖）

少下廚不懂用微波爐

在擺入微波爐之前，Dickson猶豫不決，重複詢問是否安全，開啟微波爐時更是雞手鴨腳，令友人直言「我肯定你沒有用過微波爐」。

余德丞稱：「我重申，微波爐我係識用嘅，係平時比較喜歡叫外賣同食杯麵，所以比較少用啫。有時，我都會用嚟叮翻熱啲湯」。

自言是人生第一次食叮叮食物。（影片截圖）

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他把叮叮食物弄熱後，顯得十分新奇，把盒中逐件食物細心欣賞，又吃得津津有味，並再次表示：「今日是我人生第一次食叮叮食物。」

Dickson除在片中展示可愛烏龍一面，最大亮點是其家居曝光，片中可見客廳非常開揚，可放兩張大梳化，後方還擺有Dickson以往拍廣告的人形紙牌公仔。

Dickson家中可放落兩張大梳化。（取自IG）

家人擁半億物業

余德丞出道時便被指身家厚，父親做物流業生意，家住跑馬地大坑道嘉園豪宅，市值約2000萬，跟天王郭富城為鄰。

Dickson可說是新一代男神筍盤。（取自IG）

另有報道指他與家人聯名共同擁有海怡半島單位，家人手持總值逾半億物業，絕對是新一代筍盤。

撰文 : TOPick柴犬出動

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