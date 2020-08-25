【新冠肺炎】防疫措施需考慮抗疫疲勞等原因　張竹君籲任何場合盡可能戴口罩

▲ 張竹君表示，如果放寬措施後，希望市民可以緊守防疫措施，任何場合盡可能戴口罩。（湯炳強攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（25日）新增19宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例，相隔一天再回升至雙位數字。本地個案中，有8宗與早前個案相關，全部與家庭、朋友聚會相關，其餘8宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，從公共衞生角度，防疫措施愈緊愈長，會更容易控制疫情，但措施要考慮各方面因素，包括市民抗疫疲勞等，如果放寬後希望市民可以緊守防疫措施，任何場合盡可能戴口罩，保持手部衞生，避免不必要聚會。她補充指，即使到郊野公園一班人行山時，如果不是太激烈都應佩戴口罩。

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問及放寬防疫措施會否令全民檢測失效，張竹君指，衞生署每天都進行很多測試，都不是全民禁足，希望找到沒有病徵的患者。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙