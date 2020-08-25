【重用口罩】屋邨單位懸掛整排口罩疑重用　網民：將細菌吹晒入屋

▲ 有網民近日分享，在屋邨單位外見到鄰居掛了一排疑似重用口罩。

重用口罩不能有效防疫，更可能會危害健康。有網民近日分享，在屋邨單位外見到鄰居掛了一排口罩，呼籲對方家人如留意到此情形，就不要重用口罩，引來網民議論紛紛。有人表示用過的口罩掛窗外，恐會把細菌散播至屋內。也有人提到對方可能有難言之隱，建議事主可做好事，送口罩給對方。

有網民昨日在Facebook群組「將軍澳主場」分享一張相片，相中可見從屋內望到另一個單位的窗外，懸掛著一排約20個口罩，疑似是重用口罩。發帖網民提醒：「家人如果見到嘅話，請勸吓屋企人吾（唔）好重用，雖然好支持環保，但吾（唔）係咩都可以重用。」

網民：可能有難言之隱

帖文引來不少議論，有網民笑稱：「口罩哂太陽」、「太陽殺菌呀嘛」也有人留言：「將啲細菌吹晒入屋」、「會唔會係未用拎出黎曬下安心啲，希望唔係重用啦」。

有網民就估計是長者所為：「多數係啲老人家。」不少網民建議發帖者可以送口罩對方：「有心就拿盒新口罩俾人啦」、「送包新口罩佢門外並寫字比佢吧！他可能不夠用！」、「可能有難言之隱，唯有放啲口罩入去佢信箱幫吓佢，存好心做好事。」

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責任編輯：羅嘉欣