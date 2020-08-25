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粵港執法部門聯手搗破偷渡集團　共104人被捕

社會 17:23 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

警方交代案情。(曾秋文攝)

警方展開代號「箭雲」聯合行動，主要針對活躍於香港和廣東省跨境販運人口犯罪集團，行動中拘捕104人，包括1名集團主腦、14名骨幹成員、26名助手和63名非法入境者(16至65歲)，部分人有黑社會背景，另外撿獲17艘快艇和3輛私家車，總植約900萬元，相信已成功搗破販賣人口集團。

今年7月警方聯同廣東海警局、水警總區、有組織罪案及三合會調查科和入境處展開聯合行動，在7月21日和23日在東涌拘捕兩名集團骨幹成員，六名剛上岸非法入境者(33及41歲)，涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」罪名。另外在8月安排一連串放蛇行動，在屯門區一酒店拘捕3名內地女子，涉嫌在港從事非法工作，並以「依靠他人賣淫的收入為生」罪名拘捕4名男子,各人涉嫌控制非法入境女子在各區的酒店進行非法賣淫活動，而操控集團的幕後主腦是1名38歲男子，他有黑社會背景，昨日已經被警方拘捕。

另外水警在8月21日聯同廣東省公安廳、廣東海警局和珠海市出入境管理支隊在屯門發現1艘快艇靠近龍鼓灘 ，在船上有19人，但船上只得5件救生衣，1名內地男子負責駕駛快艇、2名香港男子、8男8女內地人被捕。

此外，在 7月29日，廣東海警局人員在近香港水域截獲11艘快艇，拘捕船上26人，相信與今次搗破的犯罪集團有關。另外在8月初廣東海警局人員根據線報在珠海2宗海上偷渡案，截獲1艘快艇，由香港將人蛇運反珠海，拘捕5名骨幹成員和 30名越南及中國籍非法入境者。

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記者：曾秋文

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