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【智能愛(AI)人】李佳芯演機械人跟陸永談情　視后Ali：角色有雙重難度

娛樂 18:01 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

李佳芯新劇挑戰演AI人工智能。（攝影：梁樂欣）

TVB《智能愛(AI)人》（暫名）今天在TVB電視城舉行拜神儀式，演員李佳芯、馮盈盈、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵、蔣志光、麥美恩等出席。Ali李佳芯在劇中演人工智能機械人，並且會與馮盈盈一同爭陸永。

視后李佳芯（Ali）在新劇《智能愛(AI)人》將飾演「人工智能」，她分享新角色並指演繹非常具挑戰性：「我演的是最新款的機械人，是服務型的機械人。」

李佳芯接受TOPick訪問分享角色：「人與機械人是非常不一樣的事，最難不只是演繹，是要連思考模式也要轉換。AI思考講求邏輯、理性及數據分析，看每件事都不像人會有情感。」

據知新劇會跟馮盈盈、陸永有三角關係。（攝影：梁樂欣）

她續表示：「我要在想法時便開始不一樣，對內難在要改變思考模式做事，對外又要演繹得自然不硬軑，但又要令人覺得我是機械人，有雙重難度。」

現時，Ali指已收到廿多集劇本，原定8月中開拍，但因受疫情影響而要延遲，令她有了更多時間做更好的準備，有失亦有得。

李佳芯指演機械人有難度。（攝影：梁樂欣）

而同樣受疫情影響的還有Ali於書展首推出的散文集《心之所往》，她表示書展改期確有失預算，但銷售成績仍令她非常鼓舞：「現時主力網上銷售，早前預售時，3000本賣清已令我非常開心。」

她再謂：「有朋友告訴我書本登上書店的華文創作第十位，對於第一次出書的我真的非常興奮。我的文筆不是很好，但想不到可得到大家的喜愛，有些讀者更會記住內容與我分享，期望之後等疫情回落可再搞簽書會，圓了這個心願。」

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

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