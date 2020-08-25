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【限聚令】一文看清最新防疫措施　晚市堂食、美容院須預約及戶外運動免戴口罩

社會 20:19 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

本港新冠肺炎疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日公布將一系列社交距離措施延長多2日至周四（27日），除非疫情有突發性逆轉情況，政府有意逐步放寬有關措施，周五（28日）起延長食肆堂食至晚上9時；重開戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所；以及容許在郊野公園範圍不配戴口罩。

1. 延長食肆堂食至晚上9時

政府計劃周五起，延長餐飲業務處所堂食安排至晚上9時正，並維持其他感染控制措施，包括桌子之間最少有1.5 米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；以及不得有多於2人同坐一桌等。

2. 重開戲院、美容院等場所

政府計劃周五起重開電影院、美容院和部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所，各類重開場所限制及細節如下：

  • 電影院，每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有一排連續超過2張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在放映後須進行清潔和消毒等
  • 美容院，當中措施包括所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於2人等
  • 部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所，即運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場

3. 郊野公園可豁免佩戴口罩

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記者：陳梓蔚

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