【隔離生活】碼頭工作緊密接觸者入竹篙灣隔離　分享早午餐稱「減肥餐單」

▲ 碼頭工作緊密接觸者入竹篙灣隔離，分享早午餐稱「減肥餐單」。

本港新冠肺炎疫情持續，被列為緊密接觸者的人士，會被政府排進行檢測及隔離。一名網民過去在Facebook分享自己在竹篙灣檢疫中心的隔離生活，公開房間內部設施及伙食，有網民就笑言食物清淡，猶如減肥餐。

有網民透露自己是碼頭工作，因有同事確診而被列入緊密接觸者，今天（25日）已是第三天強制入住竹篙灣檢疫中心。網民分享，房內有冷氣沒有wifi，有獨立廁所，但沒有雪櫃，有支裝水提供，每日早上8時及下午4時左右要探熱。

▲ 有網民笑言食物清淡，猶如減肥餐。（圖片來源：Facebook群組）

伙食上會提供一天三餐，費用全免，可自選款式，如不夠飽可再點多一份餐。從他公開的餐單可見，一天分早午晚三餐供應，每餐約有3至4個菜式可供選擇。有網民笑稱食物清淡，似是「減肥餐」，而他回應指食物味道一般。

發帖網民透露自己身體狀況良好，沒有不適。有其他網民問他是否有與營友接觸，他就認真表示「最多開門攞日常物資或飯，自律都唔會接觸營友，點知隔離中會唔會真係確診。」有不少網民都祝福他「Take care」。

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責任編輯：羅嘉欣