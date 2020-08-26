【牧師驅鬼實錄】女子網上求籤後疑被附身　 驅鬼牧師：別隨便胡亂求問神

▲ 女子網上求籤後被鬼附，驅鬼牧師籲：「別隨便、胡亂地求問神」

農曆七月鬼門關大開，驅鬼牧師李錦彬日前於Facebook專頁分享了一宗因網上求籤而被鬼上身的真實個案。女事主因感情問題於網上求籤，結果被鬼附，導致腦內經常出現古怪聲音。李牧師再次呼籲，大家「別隨便、胡亂地不清不楚地求問神」，這是相當危險的行為。

李錦彬牧師指，今年5月曾替一位女士驗靈。當事人年約50多歲，仍充滿一股活力和朝氣，而且為人相當健談有禮。不過，自去年12月事主與男朋友分手後，心情一直低落，傍晚在公園跑步都會突然流淚，甚至左右臉頰竟然跳動起來，心裏似乎亦多了一把聲音。

事主指，第2晚跑步時，因為想到分手的事，所以邊走邊喊，但這時腦內不停出現一把聲音：「不好喊！我係度啊…」同時兩邊臉頰都開始跳動，其中右邊跳動更大。

回家一段時間後，又有種感覺跟事主說：「我又點捨得你呢，你不要喊、不要怨就得了。」

反來事主尋求李錦彬牧師協助，經測試後，確定是被鬼附。不過事主起初只承認曾偶然拜過觀音，但李牧師認為事有蹊蹺，再三追問下，原來事主曾在網上多次求籤。

在測試中，她身體前後、左右搖晃，甚至腳步不穩。之後進行筆測，只見她手拿原子筆，不肯在紙上畫字，卻在距離白紙兩寸之上不停打圈。最終雖然畫了少許（見下圖），但從她面部看來，似乎心有不甘，透露了污鬼的名字及數目來。

▲ 事主在筆測時，畫下的內容。（圖片來源：趕鬼牧師）

李牧師解釋，有些人以為在網上求籤，只不過是一種玩意；但有時不經意地，可以成為求神問卜、一種尋求信仰的途徑。

就事主為例，由於她當時在感情上有缺口及需要，故會以最真誠的心態去網上求籤。基於「心誠則靈」，所以當她求問時，遇上有污鬼經過，污鬼便會冒充她所求的對象。而因為當事人根本不認識、了解自己所求的究竟是誰，結果，污鬼便會順利成章，進入那人的身體。

所以，不要隨便、胡亂地不清不楚地求問神；這是很危險的！

李錦彬牧師擁有40年驅鬼經驗，多年來處理過至少1530宗被鬼上身個案。他指，只要遇到鬼附個案需要幫忙，都不會拒絕：「如你有病，我們就會幫你。既然神給予我們這種能力，就是想我們服侍人，是我們的本質責任。」

同時提醒，人之所以被鬼上身，其實是自己招來的，如果不主動邀請，鬼基本上都無法附身。玩筆仙、碟仙、O環等都屬於主動邀請它們，所以容易被鬼附。基本上每3個求助個案就有1個是真正被鬼附。

最擔心大家求一些不明的外力，是有代價的。所以不要試、不要玩，要對自己負責，不要走捷徑。

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責任編輯：楊宛茜