【智能愛(AI)人】麥美恩一年內參演出三套劇　喜與「是非精」李佳芯馮盈盈再碰頭

▲ 麥美恩近期有不少接劇機會。（梁樂欣 攝）

TVB劇 《智能愛(AI)人》（暫名）今天在TVB電視城舉行拜神儀式，演員李佳芯、馮盈盈、何泳芍、麥美恩、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵、蔣志光等出席。 過去任主持及司儀為主的麥美恩今年參演了不少劇集，早前已演出《陀槍師姐2021》及《使徒行者3》，再包括此劇便一年內演出三套劇，可說是實現了她的願望。

Mayanne麥美恩接受TOPick訪問稱：「做司儀時，一直想提升一級，我問過一些前輩，他們也叫我要提升自己，而劇集是TVB的強項。自己亦由一些單元小角色，慢慢到現在戲份比較重，拍劇的經驗亦的確提升司儀的能力，包括情緒或語氣，可以學習到一些打動觀眾的說話。」

對於今次劇裡有不少「是非精」，包括李佳芯、馮盈盈及何泳芍，麥美恩直言很難得：「我都很耐沒有跟Ali一起開工，大家都長大了，看看有甚麼可以試試。」

談及做司儀跟拍劇有何分別，她說：「好似用兩組不同的肌肉，情緒跟狀態也不同，主持靠急才，而演戲可以有不同演繹方式，自己很喜歡喜劇，希望可慢慢雕琢。」

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▲ 麥美恩在今天《智能愛(AI)人》記者會上兼任司儀。（梁樂欣 攝）

至於麥美恩在劇中與陸浩明有段可歌可泣愛情故事，由於二人熟悉，故演出時也不算難：「已看過劇本，了解跟陸浩明的對白及親密場口，若果不投入會毛管戙。」美恩又說角色多缺點，感覺真夠寫實，笑言是「麻煩版Mayan」：「她那麼自私又自我，又那麼注重愛情。」

另外，麥美恩謂父母原計劃年尾返港陪她，可惜因疫情關係，為免要隔離14天故打消念頭，她謂自農曆年以來未跟雙親見面，令孝順女Mayanne十分掛心。

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤