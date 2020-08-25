林鄭最新民望26.8分　65%受訪者不滿意政府表現

▲ 特首林鄭月娥最新民望為26.8分。（馮漢柱攝）

香港民意研究所月中以隨機抽樣電話訪問1020名香港市民。結果顯示，特首林鄭月娥的評分為26.8分，與半個月前分別不大，民望淨值為負46%，較半月前明顯上升8%。民研副行政總裁鍾劍華認為，隨著疫情舒緩，市民對政府轉為有較高的期望。

特區政府方面，市民對政府的不滿意率為65%，滿意率淨值為負45%，信任淨值則為負29%，數字與上個月分別不大。

市民對現時民生、經濟及政治狀況的滿意程度，最新滿意淨值分別為負57%、負61%及負68%，其中，市民對民生及經濟狀況的滿意淨值較上月，錄得顯著跌幅。

政府信任程度方面，香港特區政府、北京中央政府的信任淨值分別為負29%、負29%。其中，北京中央政府的信任淨值較年初錄得的歷史低位大幅回升14%。

信心指標方面，受訪者對中國前途的信心淨值為負4%，較半年前上升8%。至於對香港前途和一國兩制的信心淨值，亦較半年前錄得的歷史低位分別大幅回升至負19%和負26%。

另外，民研早前成功眾籌，首次在特首民望民調中設立負數評分，除了提供「0-100」，還提供「-50 至 +50」、「-100 至 +100」，以及「-1000 至 +1000」選項，若以-1000至+1000計，林鄭的評分為負420.3分。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君