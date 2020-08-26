【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒

▲ 專家指使用洗潔精及漂白水並非最佳清潔砧板方法。

新冠肺炎影響之下，不少市民都選擇留在家中煮食，避免外出。平日除了記得要消毒雙手及產品包裝，亦記得要注意廚房清潔。內地曾有一對夫婦懷疑因長年使用發霉砧板及進食發霉食物，引致肝癌。但專家指用洗潔精或漂白水清潔砧板並非最佳方法，更隨時愈洗愈毒。

長用發霉砧板引發癌症

內地一名58歲男子經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，直至在家暈倒，送院檢查後確診末期肝癌。妻子得悉丈夫患癌後，大受打擊不支倒地，其後同樣被診斷患末期肝癌。

醫生認為兩夫妻同患肝癌並非巧合。查問後發現，家中的砧板甚少清洗，即使發霉仍不捨得更換，而且生熟食物及蔬果等都是用同一把菜刀及砧板處理，食物發霉了也不願丟棄，切除發霉部分後繼續食用。

醫生指以上的不良衛生習慣可能是致癌元兇，提醒砧板需要經常清洗，並分開切生熟食物的砧板，又補充木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物剩餘的殘渣，長出霉菌，甚至產生黃麴毒素，引發癌症。

專家建議用檸檬及白醋洗刷

近日大家都會用到漂白水清潔地方，但在油麻地經營逾60年的萬記砧板，其第三代負責人歐家亮提醒，使用洗潔精及漂白水清潔砧板，未能消毒之餘，更會愈洗愈毒。

歐家亮提醒，使用木砧板沒有清潔及風乾，或不是經常使用，都令霉菌滋生。他提到有些人覺得木砧板容易藏污納垢，會用洗潔精，甚至漂白水清潔，以為可以消毒，但木質其實吸水，就像吸水海綿一樣，

你用洗潔精、漂白水洗，如果下次切東西，你會連著洗潔精、漂白水一起吃下肚！

他指，木砧板容易吸味，加上木頭本身在夏天會散發出如「爆屎渠」般的氣味，如使用者欲除臭消毒，建議用檸檬及白醋，再用清水洗刷，日常使用後的清潔方法也如是。

他教路，如果砧板只是表面一點點由外而發的霉，可用器具磨走表面的霉「急救」，再用檸檬及白醋清潔消毒，並在砧板搽上食油；萬一霉是由心發出就沒補救辦法，要整塊扔掉。

太陽下曝曬會令砧板裂開

將木砧板放在太陽下曬又有沒有天然除菌、消毒之效？歐家亮解釋，木材就好像人的皮膚，如果吸收不到適當的水份和油份，便會出現皮膚乾燥的問題，因此曝曬會令砧板裂開，冬天時讓它吹強烈的北風也會造成問題。

他建議使用者要多用砧板切一些油分比較多的食物，又或每三個月為用砧板搽上食油，閒時在砧板上淋水，龜裂的問題會較少。

倘若砧板真的裂開了，可以濕毛巾包裹砧板，開水喉以幼水柱經濕毛巾滋潤砧板，在其「埋口」後建議自然風乾，再搽油或切一些比較油的食材如斬隻雞，可作即時補救之效。

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責任編輯：羅嘉欣