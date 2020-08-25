陳彥霖死前1個月被診斷對抗性反叛症 精神科醫生指陳沒有自殘傾向

▲ 陳彥霖死因研訊下午續，精神科醫生指曾診斷死者沒有自殘傾向。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日，被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，死因研訊（25日）今續。精神科醫生楊禹行供稱，去年8月19日為死者提供精神會診服務，當時診斷死者患有對抗性反叛症，但死者沒有幻聽或自殘傾向，亦沒有思想錯亂。

精神醫生楊禹行為青山醫院駐院醫生，替屯門醫院提供精神會診服務。楊供稱，2019年8月19日曾與死者陳彥霖進行會診。楊指當時死者疑似用頭部撞牆及咬自己手臂等自殘行為，因此急症室方面安排精神會診服務，而會診時有社工在場，惟未能聯絡到死者母親。

楊於庭上讀出他撰寫的醫療報告指，死者患有對抗性反叛症，容易感到嬲怒及對權威人士作挑戰行為，但死者沒有思覺失調或思想錯亂，沒有出現幻覺或幻聽情況，亦沒有自殘或暴力傾向。

楊在報告中又提及，死者會診期間曾向他提及，她當日較早時間涉損壞女童院警報鐘，其後有輔警到場，她對輔警的態度略為調皮，其後當輔警離去後，她感到沒有人理會她，因此感到非常不開心。死者指腦海中出現一男一女的聲音批評她，她其後便用頭撞牆及咬自己的手臂，惟死者登上救護車時感到開心，表示不想留在女童院，遂作出有關行為。

死因研訊主任問及楊，為何死者的腦海中曾出現聲音，但他卻診斷死者沒有幻聽。楊解釋，因為循精神病科角度而言，幻聽是指病人如同在耳邊聽到聲音，而不是腦海中出現聲音，又指當時特別向死者解釋過。

楊的報告又提到，死者家族沒有精神病史，惟死者於中一腳部曾受傷，因而長時間休學，其後死者多次離家出走，死者曾試過吸煙，亦在社交場合中飲酒，死者亦向他承認曾吸食大麻。

另一名精神科醫生鍾加詠則供稱，死者於去年8月20日出院後，同日再度入院，她翌日為死者提供精神科會診服務，亦診斷死者患有對抗性反叛症，並建議急症室病房方面處方鎮靜劑，而死者當時指腦海中的聲音沒有再出現。研訊明續。

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記者：王仁昌