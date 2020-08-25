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幼年雄性中華白海豚大澳對出海面擱淺死亡　屬本年度的第30宗擱淺個案

社會 18:28 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一條幼年的雄性中華白海豚早上被發現在大澳對出海面擱淺死亡，海豚身長約100厘米，屍體被發現時已嚴重腐爛。（香港海洋公園保育基金）

一條幼年的雄性中華白海豚早上被發現在大澳對出海面擱淺死亡，海豚身長約100厘米，屍體被發現時已嚴重腐爛。

海洋公園保育基金表示，海豚研究人員（非保育基金）今早在海上進行研究工作時發現中華白海豚屍體，因此聯絡香港海洋公園保育基金（保育基金）的「海洋生物擱淺行動組」（行動組）跟進處理；接報跟進的擱淺個案已是本年度的第30宗。

保育基金已將海豚屍體帶回海洋公園作詳細解剖，屍體並沒有表面傷痕，死因有待確定。雖然約九成的海洋生物屍體被發現時已嚴重腐爛，難以確定身上傷痕是致死原因還是死後造成；不過綜合多年的數據，保育基金總結出香港鯨豚的三大主要死因，包括：受船隻撞擊、遭漁網或漁具纏繞及受寄生蟲或細菌等感染。

保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點和相片等資料，以便行動組盡快到場跟進。

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記者：洪芷晴

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