【屍殺半島】《屍殺列車》續集戲院解封即上畫　幻愛+金都+叔‧叔載譽重映【內附詳情】

▲ 《屍殺半島》在8月28日上映。

食物及衞生局局長陳肇始宣布，將逐步有序放寬社交距離措施，其中本周五（8月28日）亦將會重開戲院，近期餓戲已久的一眾戲迷，均期望可再次在大銀幕欣賞好戲，其中暑假大片《屍殺半島》已即步署戲院解封日上畫。

原定於7月15日港韓同步上映的《屍殺半島》卻因香港第三波疫情爆發，戲院被逼停業，《屍殺半島》在香港延期上映。現時政府宣布戲院現於8月28日（星期五）重開，發行商亦安排《屍殺半島》於戲院重開當日盛大獻映。

《屍殺半島》周五開畫

《屍殺半島》喪屍熱潮繼前作《屍殺列車》後再度席捲全球，在7月15日起陸續在韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、美國等地開畫，票房全數報捷。截至8月24日，韓國入場人次已達3,805,190，上星期於美國開畫更打入北美票房第7位，全球票房將近4億港元。

雖然電影已在其他地方開畫，有關內容或影評已曝光，但因《屍殺列車》有龐大叫座力，相信無礙觀眾入場興緻。

▲ 《屍殺半島》令不少影迷期待。（劇照）

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得獎港片續映

另外，高先（Golden Scene）亦公布金像獎得獎電影 《叔.叔》、《金都》、《幻愛》會在戲院重開後續映，另一紀錄片《戲棚》亦於8月28日上映。西片《逆權選美》（Misbehaviour）和《仍然要相信》（I Still Believe ）則緊接其後，暫定於10月份上畫。

▲ 《叔‧叔》

在劇院禁開前票房走勢凌厲的《幻愛》導演周冠威稱：「上個月戲院封閉，對於只上映了13天的《幻愛》是一個頗大打擊。得知星期五戲院能夠重開，確實有些興奮。」

▲ 《幻愛》後勁很強勁。（劇照）

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8月28日上映西片

《憤路狂逃》（Tailgate）

荷蘭電影節參展作品，驚嚇、懸疑、黑色幽默兼而有之。荷蘭著名得獎導演及編劇Lodewijk Crijns透過日常生活中常見的一宗小事，展示道路規則「估佢唔到咁危險」，被認為是向史提芬史匹堡執導的公路驚悚片經典《飛輪喋血》（Duel）致敬。

《鬥地主》（99 Homes）

由當時得令的第二代蜘蛛俠安德魯加菲和《超人：鋼鐵英雄》的米高沙朗兩人演技大爆發，演出一個早年美國因次按危機洐生出的故事。米高沙朗更憑本片獲得金球獎及其餘23多個獎項或提名！

▲ 《鬥地主》

《嚇‧房》（The Room）

法國新銳鬼才導演Christian Volckman首部長片，由《新鐵金剛：量子殺機》（Quantum of Solace）、《特務戇J：神級歸位》（Johnny English Strikes Again）邦女郎奧嘉姬莉蘭高、《血色攞命花》（Revenge）奇雲贊臣斯（Kevin Janssens）首度合作演繹都市奇幻怪談。

▲ 《嚇‧房》

《超能復仇》（Upgrade）

在香港戲院因疫情而被逼關門前已上映，口碑不俗。故事講男主角遇交通意外遇劫，太太版兇徒所殺。意外後半身不遂的男主角值入人工智慧晶片擁有超人能力，於是要找出真兇報仇。

影片氣氛令人喘不過氣，動作場面精彩。

▲ 《超能復仇》

《吞上癮》（Swallow）

以異食症（Pica）為題材，並用驚慄片包裝的影片，實際是一奪有關女性尋求自主的影片。

《死因無可疑》

由袁劍偉編導的懸疑犯罪片，由黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐陽偉豪、歐錦棠、馮素波主演。