社聯建議於將軍澳再建400間過渡性房屋　其中一選址正對天晉IIIA獨立屋

▲ 社聯建議建過渡屋選址「唐賢街及至善街交界」，有關選址正對私人獨立屋「天晉3A」。（資料圖片）

社聯早在今年5月建議在將軍澳寶邑路及至善街交界建過渡性組合屋，提供最多360個單位。社聯近日再向區議會提交文件，建議在西貢及將軍澳另外兩幅閒置用地建過渡性房屋，包括「寶林北路近寶林消防局」用地及「唐賢街及至善街交界 (天晉IIIA對面)」用地，料合共可提供400個單位。

當區區議員黎煒棠在社交網站專頁公布這安排，特別關注唐賢街及至善街交界的建議，指有關選址正對「天晉IIIA」，必須要諮詢附近屋苑的意見，加上附近最少有兩個大型地盤，包括入境處總部及即將動工的政府合署大樓，社聯及運房局必須要慎重考慮這個問題。

▲ 「唐賢街及至善街交界 (天晉IIIA對面)」組合社會房屋選址。 黎煒棠fb圖片

有關社聯組合屋規格、圖片、外觀設計圖，請按下一頁。組合社會房屋選址

組合屋的租住對象，為輪候公屋3年或以上，並正居於不適切住房及有其他的社會需要的人士，社聯將邀請熟悉該區的非政府機構營運，招募合適租戶，提供社區服務。租戶的租約年期不少於2年，獲編配及接受公屋後1個月內需交回單位。

▲ 「寶林北路近寶林消防局」組合社會房屋選址。 黎煒棠fb圖片

租金方面，參考「社會房屋共享計劃」、「綜援」的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

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記者：陳梓蔚