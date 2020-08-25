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【氣象冷知識】高空擾動影響本港明起有雨　天文台解釋何謂高空擾動

社會 18:35 2020/08/25

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今日天氣酷熱。(曾耀輝攝)

今日（25日）七夕，天文台發出酷熱天氣警告。不過天文台指出，受高空擾動影響，未來一兩日廣東沿岸有大驟雨及雷暴，預料明日至周四，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

根據天文台《氣象冷知識》解釋，所謂「高空擾動」是指高層空氣流動的方向，出現顯著變化的區域，其中一種常見的高空擾動是「西風槽」。由於地球赤道地區受較多太陽照射，空氣受熱膨脹上升繼而流向南北兩極形成風，加上地球自轉所產生的科里奧利力(Coriolis force)， 使在北半球移動的空氣向右偏移，中緯度地區上空普遍吹西風，亦稱為西風帶，這些氣流有時彎曲流動，令部分地區轉吹西北風及西南風，兩者交界之處稱為「槽」或「西風槽」。

一般而言，西風槽的前方有利低層空氣往上升，該區的大氣相對不穩定，較易產生雲和雨，甚至是雷暴；槽的後方空氣由高空往下沉，大氣相對穩定，有利出現晴朗的天氣。

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責任編輯：蘇文軒

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