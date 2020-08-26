【日本升學】港女生愛打機鑽研攻略勤習日文　考取日本獎學金獲5年全額資助讀京都大學【內附日本獎學金申請詳情】

▲ 愛打機而勤習日文鑽研攻略的Ada自言，意想不到能考取日本獎學金，獲5年全額資助入讀京都大學。

海外升學能拓闊孩子的國際視野，然而費用不菲，要是同學在學科或其他方面有過人表現，不妨考慮申請由當地院校提供的獎學金。中六後考取日本文部省全費獎學金的Ada是遊戲機迷，中學時已學習日文，動機很單純，只為了看明攻略，她笑謂自己不算勤力學生，但一直喜歡外語，故感恩能考取奬學金，完成4年語言學學位課程。

▲ 京都大學最標誌性的正門鐘樓及樟樹。(受訪者提供)

2018年畢業的Ada本就讀港島名女校，在中六時憑獎學金到日本度過5年，她謂獎學金包括要讀一年日本準備教育課程，再憑這一年的成績及填寫自己的志願大學和科系，選派大學及學系，最後她到了京都大學讀語言學。

為看懂漫畫和日劇學日文

自小已有語言天份的她，因小五時愛上打遊戲機，為了看明攻略而自發去參加日文班，升中後先後報讀日語學校、私人導師補習日語，赴日前她已考獲N2日語水平。

▲ 當年因為愛打機興趣，才熱心學日語。(梁偉榮攝)

她坦言中學成績只是中等，最後DSE派不到心儀科系，學習日文是純為了興趣，希望看得懂漫畫和日劇，之前並沒有預計有助申請奬學金。

日文是興趣，但想不到去到日本讀書，完全出乎意料之外。

▲ 她在畢業前半年，已修完大部分畢業論文以外的學分。(梁偉榮攝)

獎學金計劃分四類，其中「學部留學生」是給中六同學申請(截止日期是9月4日)，「學部留學生」名額很少，港澳名額每年約3至4名，同學要先考筆試，她記得當年共有40人參與，之後由筆試結果再篩選10人面試，筆試考核英文、數學和日文。

她謂雖然日文是必考科，但不計分，因此感到不諳日文關係不大。

面試時也不須用日文回答，筆試只考日文、數學和英文，數學雖然相對容易，但也包含M2內容，有微積分的數學題，最難則是英文，試題像考英文生字量，有點像考查字典。每一題下面有數個同義詞的選擇，要理解題目並明白每個詞彙的用意。

▲ 第一年field trip時探訪當地高中，跟同學一齊合奏，她(左二)吹低音單簧管。(受訪者提供)

文部省獎學金已有多年歷史，故留學當地的獎學金得主，組成了同學會，彼此有緊密連結，日本視20歲才成年，故當時到步受到顧周詳照顧；更有香港師姐自發遠自千葉到東京，指導他們起居生活，非常窩心。

獎學金為期5年，每月有12萬日圓生活費，生活費包括租屋支出。

在日本租房是比較煩，有的業主不租給留學生，而且要找大學當我們擔保人，才可以租屋，因租房太煩，當時我已決定要找一間可住到畢業的房子，因此共看了10間以上的房子；在京都上學最理想是可以有位泊單車的屋，因單車是最方便的交通工具。

▲ 第一年在東京外語大學時，由班主任帶同班留學生去居酒屋。(受訪者提供)

談到留學最大得著，她謂是學會了獨立，包括自己處理交水電煤等等，而日本風俗習慣跟香港大不同，例如日本電車上不可以講電話，以免騷擾到別人，講求公。而日本的新年，商鋪大多休息，留學生在假期前宜提足夠現金及儲定糧食。

日本多地震，她謂5年來未試過需要避難，而且第一年學校已有教如何應對。一般在發生前數秒手提電話會收到預警訊息，可及時躲避；預期發生嚴重災害時也會有避難指示，說某某區很危險，居民請到某某地方避難。

留學第一年必須修讀日本準備教育課程，也是她感到最難忘的一年。因全天候聽說讀寫日文，並深深體會到文化交流之樂趣。

第一年跟來自各地的留學生一起上課，讓我認識了很多關於外國的知識，prep course要讀日語、政治經濟、日本事情及日本史等科。 日本事情類似我們的通識，內容是關於日本社會及文化；日本史有編年史及文化史，文化史頗有趣，例如講到工藝、飲食史等，是我們中學歷史科較少提及到的主題。課程內有不少field trip，例如探訪當地學校，去過博物館、天文館、公園等等。

▲ 她謂京大學風自由，畢業禮也可以cosplay，當年她與同屆bridge club同學cosplay啤牌。(受訪者提供)

當地有一句常用說法去形容日本大學生生活3大次序︰打工、課外活動、讀書。她謂通常很難兼顧3樣，但日本同學一般把打工及課外活動放較前，讀書反而放在較後，加上京都大學以自由風氣盛名，因此留學生要有良好自律和時間管理，不然，很容易修不夠學分延緩畢業。

但她是自律及勤力派，入大學後只專注玩一項橋牌學會，其他時間是讀書，因此在畢業前半年，已修完大部分學分。

大學有很多課外活動，但某些學會是校隊形式，要求參加者定期特訓並出去比賽，可能對我們留學生要求太高，也會很辛苦，故入學會前最好問清楚是興趣小組或是校隊，了解自己能否應付，否則若你缺席集訓，有可能引起當地同學不滿。

學冷門外語

她修讀的語言學要求讀一定學分的外語，她因此選修過滿文、荷蘭文、韓文、德文和拉丁，同時因喜歡中國文學，故也修了不少相關科目。

比較成功是韓文，讀了3年，現在可以不看字幕看懂一半韓劇。

日本獎學金9月4日截止

對象：有興趣前赴日本修讀社會科學、人文學或自然科學學士課程的同學。

年期：一般為期5年，包括一年日本語言學習及4年大學本科。(若修讀醫學、牙醫、獸醫學或六年制藥劑學課程則得到7年的獎學金)

「學部留學生」申請截止日期：2020年9月4日(星期五)下午5時前

筆試日期：9月23、24日

考試科目：文科筆試會考日語、英語、數學；理科筆試考化學、生物或物理。

查詢：2522-1184或電郵infojp@hn.mofa.go.jp

記者：胡麗珊