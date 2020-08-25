涉瞞補習職務獲委任文憑試主管   中學教師否認欺詐指毋須申報  

▲ 涉瞞補習職務獲委任文憑試主管，中學教師陳耀輝否認欺詐罪，案件於東區裁判法院審訊。(資料圖片)

現任路德會西門英才中學男教師陳耀輝（Fred Chan），涉向考評局申報他沒有兼任現代教育補習學校職務，以獲委任為2018年DSE英文口試報到室的主管。涉案男教師早前否認欺詐罪，案件今（25日）於東區裁判法院續審。有中學老師供稱，報到室的工作是「苦差」，他亦「唔係好想做」。辯方陳詞指，現代教育及路德會西門英才中學均獲教育局承認為註冊學校，所獲的證書一樣，故被告無作出申報，更指「都冇人知咩係tutorial school（補習學校）的定義」。

被告陳耀輝（40歲Fred Chan）否認1項欺詐罪。控罪指，被告於2018年3月19至4月19日期間某天，在交予香港考試及評核局的回條上作虛假聲明，表示自己在補習學校沒有教學職務，意圖詐騙及誘使考評局委任被告，成為2018年中學文憑試英國語文說話能力考試的口試報到室主管，因而導致被告獲得利益，或導致考評局蒙受不利。

控方今傳召路德會西門英才中學校長簡加言作供，簡指其中學多年來有借出場地予考評局作試場，考評局並會要求其中學推薦老師擔任口試報到室主管，而學校亦期望科目主任會「交出」老師，但校內英文科老師一般無人想做，因為報酬少，並須於晚上超時工作，老師一般為了讓學生更了解考試流程，才會「拍膊頭」願意擔任。簡指，被告於2017年有向學校申報，指他自2003年起與現代教育簽訂合約任職課程顧問，並表明該兼職工作並不會影響校內工作。

在涉案中學任職英文科及宗教科的老師胡文健作供指，是科主任推薦他擔任DSE（中學文憑試）英文口試報到室的主管，而被告則推薦了被告本人。胡在辯方盤問下，亦坦言指「唔係好想做」，認同該份主管工作是「苦差」，因考試會於晚上8時許才結束等。

辯方申請毋須答辯時陳詞指，比對教育局向現代教育及路德會西門英才中學所發出的註冊證書，兩者根本一模一樣，故兩校均獲教育局承認為註冊學校，而教育條例中，並沒有定義甚麼為tutorial school（補習學校），「都冇人知咩係tutorial school」，故被告在考評局的回條中表示自己在補習學校沒有教學職務，是正確的做法。案件明續，被告續准保釋。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂