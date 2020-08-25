林鄭︰內地疫情嚴峻時中央仍一直給物資及助港人回港

▲ 行政長官林鄭月娥指，中央政府一直十分關心香港的情況，積極回應特區提出的請求。（林鄭月娥Facebook）

行政長官林鄭月娥指，中央政府一直十分關心香港的情況，積極回應特區提出的請求，稱即使內地疫情嚴峻時，中央一直給予物資，以及協助滞留內地和海外港人回港。

林鄭月娥在社交網頁撰文表示，現時內地疫情較香港穩定，內地人民沒有如某些香港政客掛在口邊的「封關」、「播毒」、「別有用心」等污蔑說話，而是更大力度支援香港，認為內地支援人員到港工作，尊重香港制度，充分體現香港在「一國兩制」下的特殊地位。

林鄭月娥續指，面對中央無私支援香港，那些不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係的人，理應「感到羞愧」。

林鄭月娥指出，過去一個月她作了3個非常困難決定，包括押後立法會選舉、取消有關船員換班的安排，以及延續社交距離措施，雖然在決策過程中會讓各同事反覆討論，也會聆聽專家意見，但她明白作為政府首長，她責無旁貸。

她又稱，第三波疫情涉及多間安老院舍，患者不乏長者及長期病患者，死亡個案顯著上升，單月有近60人離世，她向死者家人致以深切慰問。

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責任編輯︰尹櫻霖