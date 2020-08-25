民主黨去留民調　民研暫定9.21進行

▲ 民主黨委託民研進行民意調查，以決定是否留任。（資料圖片）

現屆立法會議員延任至少一年，民主黨委託香港民意研究所進行民調決定去留。民研主席鍾庭耀今日（25日）公布建議詳情。鍾庭耀又強調，這是政治決定，而非科學決定，故民調的門檻和細節，決定權在民主黨手上。

民研建議，把成功樣本設為2000個，一半為固網電話樣本，一半為手提電話樣本，年齡下限為18歲，暫定於9月21日開始進行。

問卷問題有3題，第一個問題為「你有多支持或反對 AAA 和 BBB 和 CCC留任議員一年？」其中AAA、BBB、CCC是指，願意接受民調捆綁的議員。第二個問題則為有多支持或反對他們「辭職離開議會」，第三個問題則根據誠實假定，要求受訪者確認是否上述議員的支持者。

鍾庭耀指出，現時有若干問題須預先解決，包括向誰徵求授權？捆綁哪些議員？如何設立門檻等。民研建議，採用「雙軌授權制」和「平衡門檻制」，即一方面面對所有市民，門檻需達全港市民一半以上；另一方面則面向參考組群，即願意接受是次民調捆綁的議員的支持者，門檻為三分二以上。鍾庭耀強調，須由民主黨或民主派清楚界定何謂支持者，是否接納意見，亦須由民主黨決定。

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責任編輯：林曉君