【體質大不同】浸大中醫解構陽虛體質人士注意事項　春夏季節宜多曬太陽補陽氣

▲ 浸大中醫指，要注意利用自然界之充足旺盛的陽氣來培補自身陽氣，曬太陽便是一個簡單而有效的方法。（資料圖片）

中醫理論認為，陽氣有保護身體、防止外邪入侵的功能。陽虛體質的人因為自身陽氣不夠，保護自己的力量不足，因此對於外界環境變化的適應能力不強，尤其是溫度變化大時比較容易受外界寒氣的侵襲而着涼感冒，因此陽虛體質的人每當氣溫驟降，要及時添衣避寒。

在春夏季節，要注意利用自然界之充足旺盛的陽氣來培補自身陽氣，曬太陽便是一個簡單而有效的方法。選擇清晨或傍晚的陽光，像曬被子那樣把自己曬曬，尤其是背部，中醫認為人體「背為陽，腹為陰」，曬曬背部可以很好地培補陽氣。

在三伏天和三九天進行的「天灸」也是溫補陽氣的好方法。天灸是利用辛溫走竄的中藥打磨成粉，用新鮮薑汁調成膏狀，再用膠布貼在人體背部穴位，利用一年之中最熱的三伏天的自然界之陽，配合藥物之陽，共同作用於穴位，以達到溫補陽氣的作用。如果可以在貼藥前，在背部穴位上先艾灸一下，那溫補的效果就更好了。

除了補充陽氣，還要注意防範寒氣，不僅秋冬季節不要被寒氣凍到，在春夏季節，也要注意不要露宿室外，不要久吹涼風，室內冷氣不要開得太冷，以免寒氣傷陽。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣