【減肥大作戰】中醫分享7招懶人無痛減肥招數　兩周至少可減3公斤皮膚更透亮

▲ 中醫分享7招懶人無痛減肥招數。

減肥這回事知易行難，相信不少人在試過不同的減肥方法後，主要都因堅持不了而失敗告終。台灣中醫、Youtuber「77老大」日前發布影片介紹7招懶人無痛減肥招數，更可在兩周內至少達到減3公斤的成績。

據「77老大」表至，這兩周內需根據以下方式調節飲水及生活習慣：

第1招：每餐需減少吸收澱粉

每餐需減少3成澱粉的攝取，同時蛋白質、蔬菜及水果的份量則維持正常。此舉不但有助減肥，同時亦有抗衰老作用。

第2招：減少進食紅肉

每餐減少進食一半份量的紅肉，並改吃白色的蛋白質如魚肉、雞肉、蝦及蛋等，並儘量採用水煮、清蒸、乾煎的烹調方式，除了可瘦身外，還可降底患上心血管疾病的風險。

第3招：慎選水果進食

多進食低卡路里及低升糖指數的水果，包括

奇異果、蘋果、番茄、藍莓、火龍果

坊間常以為減肥只要進食水果就可以，但如進食榴槤等類型的水果，它們的卡路里其實比甜食還高。

第4招：一天一杯茶

分別可先預備各5克的荷葉及山楂，再以500mL的水煮15分鐘或悶泡，這款茶療可以一天喝兩至三杯都沒問題，任何體質的人士都可以喝，口感微酸且沒中藥味，具有消食、利水及減脂的作用。經期期間暫停飲用。

第5招：定期運動

必須每兩天運動一次，每次30分鐘，即使是室內的健身運動亦沒問題。

第6招：進行被動式的穴道按摩

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如果想瘦手臂，可透過腋下到手肘內側的正中心位置，按摩一下這個被稱為肱中穴的穴道。

如想要消水腫，則可以從膝蓋外側到外腳踝連線的中點，按摩豐隆穴。

如想瘦肚子，肚臍上方一吋的水分穴、及肚臍左右兩旁約2吋的天樞穴則可以多按摩。

如想提高代謝，則可分別在肚臍下方1.5吋及3吋的氣海穴及關元穴按摩。

上述穴道每天可花10分鐘按摩。

第7招：烤炸類及甜食減少進食

當中甜食需減少一半，烤炸類食品兩周內只可吃一次，因為烤炸類食品會讓體質變胖、變老及皮膚變差。

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責任編輯：羅嘉欣