工程師學會新任會長越挫越勇　盼建創科平台助業界「蛻變」

▲ 工程師學會會長源栢樑期望任內能積極發展創科。（陳永康攝）

政府近年力推創科產業，但要在香港踏上創科之路仍甚艱難。新任香港工程師學會會長源栢樑，自嘲在創科路上屢受挫折，上任後的重點工作就是要建立屬於工程師的創科平台，希望為有志創新的工程師提供團隊、資金、版權方面等協助，讓工程師不再是孤身一人。

源栢樑認為工程師的工作涉及港人的衣食住行，都是幕後功臣，他希望透過更多的曝光和解說，讓大眾更了解工程師的專業和工作，展示出香港工程師優秀一面。

工程師學會會長源栢樑在今年6月上任，每年的會長都為學會訂下一個主題，反映該屆會長任期內的工作方向，如上任會長余錫萬的主題為「教澤廣被，源遠流長」，主力工作為教育新一代；源栢樑今年的主題則為「相信-可-看見、創新-成-蛻變」，主力推動行業創科發展，鼓勵業內人士勇於踏出創科第一步。

新發明申請資助 多次碰壁

被問及為何要以此為題，源栢樑分享他在創科路上的多次「滑鐵盧」。他指數年前靈光一閃，想到了一個有關空氣過濾的新發明，遂嘗試向不同創科基金和公司「sell蹺」，可惜多次碰壁，申請資助時因無團隊支援而被拒；尋覓合作又因無資金而吃閉門羹。「其實都諗過申請政府資助，但始終是公帑，要經好多審批，結果好易慢過人。」

是次失敗並沒有擊沉源栢樑的創科熱情，在今年2月疫情嚴峻時期，他決定結合新興的組裝合成技術（MiC）和自己多年來建負壓房的經驗，開始設計出一個MiC負壓病房，並於5月成功製造出可實際應用的實物，現時更已送往亞博社區治療中心使用，「最初好多人唱反調，覺得我紙上談兵，他們要看見成果才肯相信，但我就相信自己會有成果。」

設計負壓病房 成果獲肯定

他又憶述，當初只有一紙設計圖，無任何支援下四處尋覓資助和合作，惟當時因不是製造緊急醫療設施而未獲資助，幸而後來得到不同承建商和物料供應商出手相助，「其實成個（負壓）房都是捐出嚟，冷氣、門、貨櫃、運輸、場地，全部都是大家合作的成果。」

「我相信每個工程師生涯中，總會有自己的創意，但好難實現。」為避免年輕工程師走上冤枉路，在有創意時能獲適切幫助，源栢樑計劃透過工程師學會，在今年內成立創科平台「The Enginpreneurs Hub」，讓會員有創科計劃時，可以在平台集資和籌募團隊，工程師學會亦會盡量提供申請資助和版權方面的指引和協助。

源栢樑又強調：「不是說行內沒有創意，而是大多的創意都受限於公司或工程項目，我希望大家有機會跳出框架，擁有屬於自己的創意。」

推廣業界 多曝光非博出位

源栢樑堅持創科，亦因此獲得多次受訪機會，但他坦言並非享受出鏡，亦不是博出位。他解釋指，香港有很多「幕前」行業，如醫生、廚師等，但無論衣食住行其實都離不開工程師，例如醫生需要醫院救人，工程師就負責處理建院所面對的機電問題。「唔係想博出位，但始終想多啲人了解工程師呢個行業。」

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作者：陳梓蔚