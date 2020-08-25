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【電子化理財】建行亞洲推出全新「e 賬戶服務」　以手機app開戶可享高達$1200獎賞

精明消費 20:51 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

中國建設銀行（亞洲）今日（25日）正式推出全新「e 賬戶服務」，客戶現在可全天候24小時透過建行（港澳）手機App開戶。

中國建設銀行（亞洲）今日（25日）正式推出全新「e 賬戶服務」，客戶現在可全天候24小時透過建行（港澳）手機App開戶，免卻親自落銀行排隊之苦。

建行（亞洲）指出，透過「e 賬戶服務」完成幾個簡單步驟開戶，便可在App內辦理存款﹑轉賬﹑外幣買賣﹑投資等財富管理服務，有關「e 賬戶服務」開戶的詳情如下：

  • 透過手機下載建行（港澳）手機應用程式，準備好身份證明文件﹑自拍個人照片及輸入資料等步驟，便可完成申請。
  • 全天候24小時服務，最快即日收到申請結果 
  • 覆蓋多種銀行服務，包括遙距開立存款戶口（港元月結單儲蓄戶口/多種貨幣儲蓄戶口/定期存款戶口）﹑其他相關銀行服務（包括銀聯雙幣卡（提款卡）及出糧增值服務）或指定投資賬戶。
  • 全面電子化理財，同步登記網上銀行/手機銀行，隨時隨地查閱電子月結單及戶口詳情。

全新客戶由即日起至2020年10月31日，使用「e 賬戶服務」成功開立儲蓄存款戶口及使用有關服務，可享高達$1200獎賞。如於2020年9月30日或之前，新客戶同時透過「網上銀行」、「手機銀行」或分行晉升成為本行綜合理財客戶，更有機會獲高達$20500禮遇。 

查詢：

  • 建行（亞洲）電話銀行：2779 5533
  • 建行（亞洲）網址：www.asia.ccb.com

責任編輯：陳珈希

建行亞洲 銀行

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