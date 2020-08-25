【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院2名支援職系員工初步確診　5員工列密切接觸者須檢疫14日

▲ 瑪嘉烈醫院公布，兩名支援職系員工初步確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（25日）表示，一名非緊急救護運送服務助理及急症室運作助理，初步確診新冠肺炎，二人目前在亞博館社區治療設施進行隔離治療，情況穩定，5名員工因曾與兩名患者用膳，被列為密切接觸者，須隔離檢疫14日。

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瑪嘉烈醫院指，染病的非緊急救護運送服務助理上周六（22日）因頭痛及疲倦到仁濟醫院急症室求診，兩日後初步確診，他最後上班日期為上周五（21日），工作主要協助入院、轉院、出院及到專科門診覆診的病人提供點對點運送服務，並沒有接觸過新冠肺炎懷疑及確診個案，而所有病人上車前均需要接受體溫檢查亦有佩戴口罩。

院方稱，另一名初步確診的急症室運作助理，於上周六（22日）因發燒到醫院急症室求診，兩日後亦初步確診，他主要負責運送病人到病房，過去14日內曾經運送過一名確診病人，但不涉及臨床護理及高風險醫療程序。

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醫院發言人說，醫院感染控制組已立即進行接觸追蹤調查，由於兩名員工在工作期間有穿戴合適的個人防護裝備，至今沒有病人被列為密切接觸者，但共有5名員工曾患者用膳，被界定為密切接觸者，需要隔離檢疫14日。

醫院會向該部門員工提供一切所需的協助，並已清潔及消毒該員工的工作地點及車輛，亦會繼續與前線員工保持密切溝通，並會繼續密切監察員工及病人的健康情況，與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：陳曉瑩