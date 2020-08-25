【全民檢測】逾5,000醫療人員報名參與樣本採集　政府將公布市民預約安排詳情

▲ 政府指，現已有超過5,000位醫療人員報名參與計劃，協助樣本採集。（經濟日報資料圖片）

港府9月1日起推行新冠肺炎普及社區檢測計劃，最長為期兩周，由有醫療或護理訓練的人員為市民進行樣本採集。政府今日（25日）表示，醫療界別反應正面，現時已有超過5,000位醫療人員報名參與普及計劃，感謝醫護界對普及計劃的支持。

政府發言人指，公務員事務局和食物及衞生局今日傍晚和醫療界別團體舉行會議。會上政府講述參與普及計劃的醫療人員編配情況、呼吸器測試，以及採集樣本及其他訓練的細節安排。

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有關計劃9月1日正式開展，為期7日，視乎進度再延長不超過7日，政府會在全港各區設立社區檢測中心，場地經衞生署和機電工程署人員評估並認為合適，各中心會按衞生署的建議，實施各項感染控制措施；而當值人員亦會獲提供足夠的保護裝備，包括合適的呼吸器（或同等配備），眼部防護裝備、保護衣、手套等。

社區檢測中心的開放時間由早上8時至晚上8時，當中會預留時間進行清潔和消毒；市民須先行在網上預約，填寫個人資料，揀選檢測地點和時段，預約安排及其他詳情將稍後公布。

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發言人稱，採集樣本由有醫療或護理訓練的人員進行，他們會採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗；檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知，如檢測結果呈陽性，衞生署會立即作出跟進。

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記者：陳曉瑩