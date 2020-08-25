【新冠肺炎】6月底回港男童初步確診攜抗體　梁子超：或從外地染疫後康復留殘餘病毒

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超認為，染疫母子現時已檢出有IgG抗體，反映他們是1周甚至2周前已受感染。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍反覆，今（25日）回升至19宗病例，本地感染佔16宗，另有20多宗初步確診個案，包括體內已有抗體的一歲半男童，他6月尾隨母親及姊姊從巴基斯坦回港，當時做過數次檢測均呈陰性，其母親亦驗出體內有抗體，相信兩人是較早前感染後康復，揭示社區恐有更多隱形個案；據了解患童病毒數值為32，有專家指病毒量不高，應屬殘餘病毒，不具傳播性。

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今新增20多宗初步確診中，其中一人為1歲半無病徵男童，他原定前日入住香港兒童醫院進行已預約的小腸氣手術，而由於兒童屬保護群組，男童入院時需作檢測，驗出對病毒呈初步陽性，據了解其病毒數值為32，其後送到兒童醫院的隔離病房，昨日轉送至伊利沙伯醫院作檢查，不過他與其母均被驗出帶有抗體，衞生防護中心估計兩人早前受感染後康復。

局方經商討後相信男童沒有傳染風險，故未有病人及醫護人員被列為密切接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，男童6月尾隨母親及姐姐從巴基斯坦回港，當時已做過數次檢測均呈陰性，故估計患童有機會返港後從社區受感染；而男童的父親和姊姊會送到檢疫中心，其母則因有抗體故毋須檢疫，惟其密切接觸者仍須檢疫。

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呼吸系統專科醫生梁子超認為，染疫母子現時已檢出有IgG抗體，反映他們是1周甚至2周前已受感染，加上巴基斯坦疫情嚴重，相信二人應於當地感染並康復後才返港，現時患童檢出體內的病毒，應是康復後的殘餘病毒。

他解釋，患者康復後體內可帶有殘餘病毒持續約12周，並因應帶病毒細胞剝落，而間歇性獲檢出對病毒呈陽性，故抵港時或因此未檢出帶病毒；梁又強調病人現時已過發病後7至10日的傳播期，體內亦有抗體，殘餘病毒不具傳播性，不會構成社區傳播風險。

被問及可會是母親在社區感染後再傳染予兒子？梁子超坦言，感染後有潛伏期，待發病後傳予兒子或需一段長時間，惟第三波疫情至今僅6星期：「除非患童母親好早就感染，否則再傳予兒子機會不大。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同，患童病毒數值（CT value）較高，即體內病毒量低，應屬殘餘病毒。

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記者：陳正怡、鄧凱文