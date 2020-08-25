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聶德權與殘疾學生聊實習體驗　見教育局「新寵兒」

政治 23:00 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（聶德權facebook截圖）

政府自2018年起擴大「殘疾學生實習計劃」，由平均每年50個增至100個。公務員事務局局長聶德權今日與兩名剛在政府部門完成2個月實習的殘疾學生見面傾談，聆聽他們分享這次實習的點滴，才知道教育局來了一位「新寵兒」。

該名「新寵兒」，其實是其中一名教育局實習生蔡樂詩的導盲犬Bene。在大專修讀翻譯的蔡樂詩，在實習期間被派到教育局幫手翻譯文件和製作教材，而陪伴她左右的導盲犬Bene亦同時跟著她上班。

政府自2018年起擴大「殘疾學生實習計劃」，由平均每年50個增至100個。（聶德權facebook截圖）

有見及此教育局職員，就特別為她和Bene安排較大的工作間，將平時interview(訪談)的房間，用作休息室。蔡樂詩指，今次實習機會讓她學以致用，並累積寶貴工作經驗，又說希望將來投身法定語文主任的工作，為政府和市民服務。

聶德權在社交網站發文介紹有關實習計劃，指政府除擴大「殘疾學生實習計劃」名額外，亦有加入一些訓練元素，如要求各部門提供適當的訓練和講解，以加深實習生對其所屬部門本身所負責工作的認識。

另外，局方亦特別安排「一對一」指導，有向每位實習生安排一位有足夠年資及工作經驗的公務員擔任導師，向他們提供協助並講解關於政府基本架構及部門運作。
 

撰文 : 傅流螢

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