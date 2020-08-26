【新冠肺炎】8月25日新增16宗本地個案　日出康城晉海II天水圍栢慧豪廷美孚新邨上榜 (一文看清新增確診大廈名單)

▲ 8月25日新增16宗本地確診個案，日出康城晉海II上榜。(資料圖片)

8月25日本港新增19宗新冠肺炎確診個案，當中16宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，日出康城晉海II、天水圍栢慧豪廷、美孚新邨、紅磡花園等上榜。

16宗本地確診個案，當局暫時追踪到13個居住地址，分布7區，元朗及九龍城各佔3宗，西貢及深水埗各佔2宗。各區新增確診大廈名單如下：

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九龍城(3)

紅磡紅磡花園1座－－38女，無病徵本地關連個案，第4693宗

紅磡紅磡花園1座－－44女，8月22日發病，第4694宗

土瓜灣東興大樓－－53女，8月14日發病，第4708宗

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油尖旺(1)

油尖旺華寶大廈－－37女，8月20日發病，第4695宗

深水埗(2)

石硤尾石硤尾邨美亮樓－－61女，8月16日發病，第4700宗

荔枝角恒柏道5號美孚新邨5期－－56女，8月23日發病，第4709宗

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西貢(2)

將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座－－25男，8月17日發病，第4701宗

將軍澳和明苑和逸閣－－73男，8月22日發病，第4702宗

葵青(1)

葵涌運芳洋樓－－36女，8月20日發病，第4703宗

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荃灣(1)

荃灣芙蓉樓－－42女，8月21日發病，第4696宗

元朗(3)

天水圍天逸邨逸池樓－－50女，8月17日發病，第4704宗

天水圍天逸邨逸池樓－－12女，8月21日發病，第4705宗

天水圍栢慧豪廷9座－－84女，8月19日發病，第4706宗

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責任編輯 李志強