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【新冠肺炎】8月25日新增16宗本地個案　日出康城晉海II天水圍栢慧豪廷美孚新邨上榜 (一文看清新增確診大廈名單)

社會 00:07 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

8月25日新增16宗本地確診個案，日出康城晉海II上榜。(資料圖片)

8月25日本港新增19宗新冠肺炎確診個案，當中16宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，日出康城晉海II、天水圍栢慧豪廷、美孚新邨、紅磡花園等上榜。

16宗本地確診個案，當局暫時追踪到13個居住地址，分布7區，元朗及九龍城各佔3宗，西貢及深水埗各佔2宗。各區新增確診大廈名單如下：

【限聚令】一文看清最新防疫措施　晚市堂食、美容院須預約及戶外運動免戴口罩

九龍城(3)

  • 紅磡紅磡花園1座－－38女，無病徵本地關連個案，第4693宗
  • 紅磡紅磡花園1座－－44女，8月22日發病，第4694宗
  • 土瓜灣東興大樓－－53女，8月14日發病，第4708宗

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院

油尖旺(1)

  • 油尖旺華寶大廈－－37女，8月20日發病，第4695宗

深水埗(2)

  • 石硤尾石硤尾邨美亮樓－－61女，8月16日發病，第4700宗
  • 荔枝角恒柏道5號美孚新邨5期－－56女，8月23日發病，第4709宗

【新冠肺炎】居黃大仙竹園南71歲男子因疫逝世　成第78宗死亡個案

西貢(2)

  • 將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座－－25男，8月17日發病，第4701宗
  • 將軍澳和明苑和逸閣－－73男，8月22日發病，第4702宗

葵青(1)

  • 葵涌運芳洋樓－－36女，8月20日發病，第4703宗

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院2名支援職系員工初步確診　5員工列密切接觸者須檢疫14日

荃灣(1)

  • 荃灣芙蓉樓－－42女，8月21日發病，第4696宗

元朗(3)

  • 天水圍天逸邨逸池樓－－50女，8月17日發病，第4704宗
  • 天水圍天逸邨逸池樓－－12女，8月21日發病，第4705宗
  • 天水圍栢慧豪廷9座－－84女，8月19日發病，第4706宗

【新冠肺炎】再增16宗本地感染個案　葵涌匡智梨木樹宿舍再多5院友1職員初步確診

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強

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