【酒店優惠】朗廷限時住宿優惠加155元多送1晚 8月27日凌晨12時開搶【內附連結】
休閒 09:28 2020/08/26
新冠肺炎疫情影響，酒店業成重災區，不時推出超值優惠自救，香港朗廷酒店乘著創立155周年，推出超值住宿優惠，凡於指定期內預訂房間，即可以155元於12月30日前再次入住同型套房一晚，認真超值。
限時預訂酒店客房加155元多送一晚
現凡於8月27日至9月2日預訂客房及套房，即送雙人早餐及可以港幣155元再次到訪同一房型一晚。客房低至1200元，第一次入住需在10月31日前；第二次入住則可於12月30日前，第二次入住的房間可轉讓他人，即可與朋友或家人一起夾訂，然後齊齊以半價入住客房或套房。
*房間可於入住前7天免費取消
優惠於8月27日零晨12時開搶，可按此預訂。
限時限量搶購餐飲禮券低至7折
由2020年9月1日早上9時至9月15日，香港朗廷酒店推出低至7折餐飲禮券，適用於香港朗廷酒店的所有餐廳，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣。餐飲禮券有效期至2021年1月31日。
|售價（港元）
|禮券面額值
|折扣
|額外免費贈品
|3,800元
|5,000元
|76折
|免費The Food Gallery雙人自助午餐
|7,500元
|10,000元
|75折
|免費The Food Gallery四人自助晚餐
|10,500元
|15,000元
|7折
|免費客房住宿一晚
餐飲禮券適用於The Food Gallery、Main St. Deli、Bostonian Seafood & Grill、廷廊、唐閣（米芝蓮三星）、Artesian及客房用餐。
優惠於9月1日早上9時開搶，可按此購買。
記者：Elenor