【新冠肺炎】再增7間餐廳曾有患者到訪　葵涌36歲女患者跨區到天水圍食譚仔

▲ 再增7間餐廳曾有患者到訪。

本港昨日（25日）新增19宗新冠肺炎確診個案，當中16宗為本地感染病例。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有7間食肆曾有確診者到訪。

其中個案編號4703的36歲女患者，居於葵青運芳洋樓，在潛伏期間曾到訪天澤商場「譚仔雲南米線」，並到過天水圍俊宏軒9座及觀塘港貿中心。另一名個案編號4695的患者曾在8 月22日一天內到訪過港九3間餐廳。以下是新增7間曾有確診者到訪的食肆：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

東區 威德閣 魚是者 17/08/2020 #4685

灣仔 Tower 535 敏華冰廳 22/08/2020 #4695

灣仔 寶漢大廈 麥當勞 22/08/2020 #4695

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 勝興樓 日昇車仔麵 22/08/2020 #4695

九龍城 美景街 61 號 海南廚房24/08/2020 #4708

九龍城 東興大樓 金苑粉麵 24/08/2020 #4708

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

元朗 天澤商場 譚仔雲南米線20/08/2020 #4703

昨日本港新增19宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，日出康城晉海II、天水圍栢慧豪廷、美孚新邨、紅磡花園等上榜。新增確診大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣