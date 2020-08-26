【難敵疫情】潮人熱捧時裝Mercibeaucoup,結業　張栢芝Wyman阿Sa曾是粉絲

▲ 潮人熱捧的日本時裝品牌Mercibeaucoup，也不敵疫情，宣布結業。

又是新冠疫情惹的禍，要說我不就是因為疫情關係，曾經一度受潮人追捧的時裝品牌Mercibeaucoup,正式宣告今年2020年是品牌最後的一個季度，日本國內23間專櫃和專門店將會在陸續今年年尾曲終人散，一個曾經深受本地女士們愛戴的品牌正式劃上句號。

▲ 張栢芝事件後首次亮相就穿上Mercibeaucoup,的水泡領外套，當時引發瘋搶持續一整年。（熒幕截圖）

▲ Wyman與Mercibeaucoup,的設計帥宇津木。（圖片Wyman ig）

一說起Mercibeaucoup,，又怎可以不提張栢芝，肯定的是張栢芝為品牌本地市場帶來非常可觀的收入。還記得當年她和陳冠希那一輯震撼相片公諸於世時，張栢芝可說是整件事件中最堅強和敢於面對群眾的一人，就在事件後首次接受訪問的一刻，她穿的正是Mercibeaucoup,著名的水泡領口外套。

▲ 張栢芝一直是Mercibeaucoup,的fans。（網上圖片）

▲ 阿Sa亦曾經是Mercibeaucoup,的支持者，當年是品牌的大客之一。（本報攝影組）

根據當時代理品牌的I.T集團公關指出，自她上節目後的翌日，不少女士前往店舖指定瘋搶張栢芝穿過的這一款外套，被瘋搶一空之餘，I.T的賣手們而且還不斷大量加單續訂，整整年多這件水泡領外套都成了品牌的鎮店之寶，有趣的是連帶品牌的日本Mercibeaucoup,總部，都感覺港人對這外套的迷戀而感到嘖嘖稱奇。

▲ 還記得銅鑼灣Mercibeaucoup,專門店內人頭湧湧的日子嗎？（本報資料圖片）

除了張栢芝外，Wyman昨天亦在個人的Instagram上懷念這6、7年前曾經火紅的Mercibeaucoup,，他自言雖然現在回看相片的而且確感到難為情，原文節錄如下：

睇番舊相，真係笑住難為情，但我嘅theory一向係：唔會過時就唔係『時』裝啦﹗事後老尷少才證明當日真正faaaaaashionable過﹗

▲ Wyman看言看回舊日穿上Mercibeaucoup,服裝的照片都不禁難為情。（圖片Wyman ig）

不過，正所謂事過境韆，每個時裝品牌總逃不過有起有落的一天，就再次套用Wyman所說以作終結：

你的歷史任務完成了，衷心送返一句Merci Beaucoup給你。

記者：何偉雄