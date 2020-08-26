  • 32°C
香港時間 : 2020826日 (三) 11:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大熱台劇】《想見你》電影版進入編劇階段　原班人馬開拍許光漢柯佳嬿將登大銀幕

娛樂 10:51 2020/08/26

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

Hit爆台劇《想見你》掀起各地追看潮，日前編劇公布正籌備電影版，有望原班人馬出演！（《想見你》Facebook）

說到今年最紅的台劇，《想見你》必定是其中一部。李子維（許光漢飾）、黃雨萱（柯佳嬿飾）穿越時空的愛情故事扣人心弦，掀起追看及討論熱潮，亦捧紅了男女主角許光漢、柯佳嬿。

不少劇迷直呼想看續集，而日前編劇、男女主角一同出席座談會時表示，現正規劃電影版，亦進入編劇階段，有望原班人馬合體出演！

（《想見你》Facebook）

《想見你》本來持開放式結局，但受結局外流影響，製作團隊臨時拍攝了一個彩蛋，為本來留白的故事「派糖」，雖然李子維、黃雨萱親手弄破了能穿越的錄音帶，讓對方於自己的生命中消失，失去一同經歷過的所有回憶，但彩蛋中許光漢卻在工作室中再遇上柯佳嬿，雖然劇情成謎，但此結局已令一眾李子維、黃雨萱的粉絲非常感動，期待這對CP接下來的故事。

劇集大熱外銷日、韓等地，劇組接受訪問時曾表示，電視劇劇本已相當圓滿，無發展續集的必要，但並不排除會拍電影版。日前編劇出席座談會時終於透露電影版的籌備狀況，現正動筆編劇當中，故事人物、發展仍是未知，但預告有望原班人馬出演，讓三大主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇，還有劇中其他重要角色登上大銀幕，再續前緣。

（《想見你》Facebook）

除了即將開拍電影版的喜訊，今年台灣電視金鐘獎亦即將公布入圍名單，許光漢、柯佳嬿雙雙被視為視帝視后的大熱人選，相信《想見你》團隊將迎來更多好消息。

記者：Panda

相關文章

【想見你】八三夭唱廣東話版《想見你想見你想見你》　無懼語言挑戰：粵語難學卻感親切【有片】
18:15 2020/08/25
【想見你】八三夭唱廣東話版《想見你想見你想見你》　無懼語言挑戰：粵語難學卻感親切【有片】
【想見你】八三夭改編片尾曲成廣東歌　周耀輝填詞重現穿越情感
15:43 2020/08/07
【想見你】八三夭改編片尾曲成廣東歌　周耀輝填詞重現穿越情感
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福
18:17 2020/05/27
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福
柯佳嬿 電影 電視劇 台灣 娛樂人物職業

最高瀏覽

【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
16:32 2020/08/25
【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
13:35 2020/08/25
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
17:30 2020/08/25
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】