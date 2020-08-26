【大熱台劇】《想見你》電影版進入編劇階段　原班人馬開拍許光漢柯佳嬿將登大銀幕

▲ Hit爆台劇《想見你》掀起各地追看潮，日前編劇公布正籌備電影版，有望原班人馬出演！（《想見你》Facebook）

說到今年最紅的台劇，《想見你》必定是其中一部。李子維（許光漢飾）、黃雨萱（柯佳嬿飾）穿越時空的愛情故事扣人心弦，掀起追看及討論熱潮，亦捧紅了男女主角許光漢、柯佳嬿。

不少劇迷直呼想看續集，而日前編劇、男女主角一同出席座談會時表示，現正規劃電影版，亦進入編劇階段，有望原班人馬合體出演！

▲ （《想見你》Facebook）

《想見你》本來持開放式結局，但受結局外流影響，製作團隊臨時拍攝了一個彩蛋，為本來留白的故事「派糖」，雖然李子維、黃雨萱親手弄破了能穿越的錄音帶，讓對方於自己的生命中消失，失去一同經歷過的所有回憶，但彩蛋中許光漢卻在工作室中再遇上柯佳嬿，雖然劇情成謎，但此結局已令一眾李子維、黃雨萱的粉絲非常感動，期待這對CP接下來的故事。

劇集大熱外銷日、韓等地，劇組接受訪問時曾表示，電視劇劇本已相當圓滿，無發展續集的必要，但並不排除會拍電影版。日前編劇出席座談會時終於透露電影版的籌備狀況，現正動筆編劇當中，故事人物、發展仍是未知，但預告有望原班人馬出演，讓三大主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇，還有劇中其他重要角色登上大銀幕，再續前緣。

▲ （《想見你》Facebook）

除了即將開拍電影版的喜訊，今年台灣電視金鐘獎亦即將公布入圍名單，許光漢、柯佳嬿雙雙被視為視帝視后的大熱人選，相信《想見你》團隊將迎來更多好消息。

記者：Panda