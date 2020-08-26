【租樓難處】租樓2年老公拒買新傢俬接手奶奶二手貨　老婆委屈︰想平平地整靚間屋

▲ 有人妻指租樓2年想買新傢俬，卻遭丈夫阻止，怕隨時又要搬走，更接手奶奶的二手傢俬。

香港樓價高企，想買樓談何容易，夫妻死慳死抵只為儲夠首期上車。有人妻在網上討論區吐苦水，指租樓2年想買新傢俬，卻遭丈夫阻止，怕隨時又要搬走，更接手奶奶的二手傢俬，令人妻大感委屈，表示只想住得舒服一些「平平地整靚間屋」。

這位人妻上周五（21日）在網上討論區「親子王國」，以「（想呻下）其實租樓就唔好買大型傢俱整靚間屋？」為題發帖，她表示剛與丈夫租新樓，空間較大，因而想淘寶添置飾物櫃或書櫃，擺放之前因舊居空間有限未能放出來的飾物及擺設，可是丈夫的反應令她失望。

老公成日話租屋就唔好大傢私，宜家只係照舊搬咗舊屋個衣櫃、電視櫃、床嚟新屋，之後就係接收咗奶奶佢哋搬屋唔要地櫃。

奶奶二手傢俬不適合新居

對於奶奶的二手傢俬，她指無論顏色、款式及用途都不適合屋企，並大呻︰

我租屋都想住得開心，唔想一屋都係箱……好似永遠都唔會unpack完咁……

她稱之前未執好的2箱是擺設及飾物，丈夫則有4箱書、漫畫、雜物等未執好。

打算續約整靚間屋住得舒服

人妻透露租樓已簽2年死約，如果不是加租加得過分或業主賣樓，都會續約，更大嘆「我唔係想成日搬㗎，你估搬屋好好玩咩」，又表示︰

我想喺度住呢2年以上，可以平平地整靚間屋，舒舒服服。

她認為即使屆時要搬走，可帶走的傢俬就帶走，不能帶走的就放棄，但夫妻每次討論都爭吵收場，令她感到委屈，最後問網民「其實租樓真係唔好買大型嘢咩？」

網民︰住幾年唔係完全你話事

網民意見兩極，有支持人妻買新傢俬的，表示「最緊要自己鍾意，租咗起碼住1至2年，買自己鍾意嘅家具冇問題」。有網民認為飾物櫃及書櫃不算很大型，搬屋也可以搬走繼續用，又指可以買大型傢俬，但避免買貴貨，即使搬屋時要掉「唔會太肉赤」。

其中一位網民分享即將計劃租樓，亦出現人妻的問題，明白買大型傢俬一旦要搬很麻煩，但另一方面又矛盾︰

想屋企整齊啲，要貯存，我諗買細件啲、現成組合櫃會比較適合，容易拼砌搬位，萬一搬都多數用得著。

另有網民認同人妻的丈夫及奶奶，因為租樓很大機會要搬，再搬的話傢俬未必合用，而且「住幾年唔係完全你話事」。

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責任編輯︰王明芳