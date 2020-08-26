【新冠疫苗】內地新冠疫苗已啟動緊急使用兩類共2萬人接受注射　試驗接種者曝光細節

▲ 內地新冠疫苗已啟動緊急使用兩類共2萬人接受注射。

新冠肺炎疫情持續，民眾均期望疫苗面世，內地官方證實，中國研製疫苗已於7月22日起，在2類共2萬人啟動急注射，觀察其效用；有試驗接種者曝光細節，包括接種後身體反應。

國務院國有資產監督管理委員會日前發出公告，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，已於7月22日啟動緊急使用，已有兩批次接種，第一批接種的是防疫及醫務工作人員，第二批接種的是地鐵、巴士、航空等公共交通服務人員，共超過2萬人接種。

注射針細如髮絲 接種無不適感

一名國有金融機構是第一批次志願接種單位之一，員工秦心在8月14日接種疫苗，她表示，而其所屬部門共27個人，已有8人自願接種了疫苗，而其受試全過程沒有特殊不適感，

只有接種第一晚睡覺會覺得有點熱，與去拉薩旅遊時適應高原的感覺相似，第二天便恢復正常。

而接種前亦無問一些特別的問題，只是先為自己量血壓和問一些平時到醫院看病會問的基本問題，因為18歲以下與孕婦不能接種。

她又稱，印象最深刻的是注射器的針頭很細，「細的和頭髮絲一樣」，或許因為針頭很幼，完全沒有感到刺痛感；而手上亦難以找出針頭。接種後，只被告知不要吃辣的、油膩的，其餘的並無太多要注意。

秦心對疫苗安全性有信心，

畢竟三期了，國家敢讓普通人接種，肯定副作用大不到哪去。

責任編輯：羅嘉欣