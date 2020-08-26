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【復課安排】消息：教育局明天見中小學校長　部分年級有望於9月中旬率先復課

社會 10:54 2020/08/26

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消息指料部分年級有望於9月中率先復課。

疫情影響下，學生復課延期，而下周二便是一年一度的開學日，早前教育局提出學校可以按其開學日安排網上授課，而未有面授課的方案。消息指，教育局明天將會見中小學校長代表，有教育界估計，中小學部分年級或有望於9月中旬率先復課。

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消息指，教育局明天將與中小學校長代表會面，討論最新的復課安排，有教育界估計，因應疫情，有部分年級或可於9月中旬復課，但仍要視乎疫情，最快本周或有最新公布。

另外，教育評議會昨日（25日）首度提出復課時間表，建議中六、中一及中五分別在九月中下旬復課；小五及小六生最遲9月下旬復課，同時以分班及分時段方式，又建議幼稚園高班及低班（即K3及K2）於十月上課半天，幼兒班（K1）則按疫情發展再作安排，並以小組形式上課，縮短在學時間。該會亦促請教育局要求教職員及學生參與全民檢測，並與粵深兩地政府商討，盡快讓跨境生返港復課。

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TOPick正向教育局跟進復課情況！

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記者：郭家穎

 

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