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【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原側保童顏　Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】

娛樂 11:40 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳自瑤3大原側保童顏。

一孩之母Yoyo陳自瑤，早前在IG分享多張個人古典唯美照片。當中，Yoyo陳自瑤身穿貼身紗裙大曬美好身材，在外界引起迴響。陳自瑤在IG表示，這輯照片是送給自己的39歲生日禮物，為照片配文講述自己近年不斷嘗試從內到外突破自己，走出舒適圈，多試不同元素，發掘自己的可能性。

在昨日（8月25日）七夕，陳自瑤在IG留言：「女孩子，要努力令自己變得優秀而強大，可以做自己的女王，可以活得很高貴。這種高貴，不是讓自己目中無人，而是要有自己的底氣，有自己的思想，活出自己想要的模樣，感恩所有。」

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陳自瑤看不出是一孩之母。（取自陳自瑤IG）

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3招凍齡原則

事實陳自瑤一向狀態大勇的，生完女兒後，亦能保21吋纖腰，並且是豐胸公司的代言人，堪稱靚媽典範。

陳自瑤非常性感。（取自陳自瑤IG）

陳自瑤希望多試不同元素。（取自陳自瑤IG）

照片是陳自瑤送給自己的39歲禮物。 （取自陳自瑤IG）

陳自瑤希望大家看到不一樣的她。 （取自陳自瑤IG）

陳自瑤身材若隱若現。 （取自陳自瑤IG）

陳自瑤分享凍齡3招。 （取自陳自瑤IG）

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招凍齡原則

早前陳自瑤接受訪問時表示，自己骨架小，故容易顯肥，睡眠不足時更會出現水腫，所以她會控制飲食和勤做運動，有3招Keep Fit方法：

1. 護膚保濕：每天都敷面膜，以Cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

2.飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

3.帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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