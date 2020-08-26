【新生日記】應采兒懷孕時拍真人騷公開產前心情　剖白跟陳小春再生兒子原因

▲ 應采兒懷第二胎剖白再生原因。

應采兒於5月底誕下第二胎，陳小春再當爸爸，迎來第二名兒子Hoho。日前內地親子節目《新生日記2》開播，當時正懷孕的應采兒跟陳小春受訪，公開孕期生活，應采兒也在節目透露想生二胎的原因。

陳小春跟兒子Jasper自參予《爸爸去哪兒》後，一家成為內地陸綜藝節目常客，甚受歡迎，而在應采兒懷第二胎時，便跟陳小春和Jasper一同亮相親子節目《新生日記2》，陀著孕肚34週半的應采兒，大談夫婦生活和產前心情。

夫婦6年前誔下首名兒子Jasper後，應采兒坦言本來不打算再生，因為陳小春47歲才首次做爸爸，年紀不輕，而她跟小春的年紀差距也有16年，兒子出生後，她更感父子的有年齡差距。

▲ 小春夫婦展示親子日常。

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應采兒在節目說：「「他老不跟Jasper玩，我就說要多跟他玩，不然過幾年Jasper就不會願意跟你玩了。」

隨著兒子長大，應采兒害怕親子相處時間將更少，感受到能陪伴孩子成長的時光十分短暫而珍貴，才下定決心生二胎。

▲ 應采兒坦言陳小春年紀不輕。

明白小春年紀不輕

她坦言：「我生這個小孩，不是為了陪小小春，反而是有點比較像是陪我們。」應采兒感性道如家中再多一名孩子，讓她們可擁有更多親子時光。

陳小春、應采兒今年5月迎接二兒子Hoho出生後，早前應采兒在微博首次公開一家四口照，雖然二子容貌刻意遮著，但可見陳小春和應采兒分別抱著Jasper及Hoho，Jasper還對著鏡頭打出愛心手勢，應采兒則用Hoho語氣留言「我爸，我媽，我哥和我」，十分溫馨。

▲ 早前應采兒公開一家四口照。

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事實，陳小春應采兒近年以夫妻檔接了不少真人騷，包括《爸爸去哪兒5》、《一起出發吧》（即爸爸去哪兒6）、《三個院子》、《妻子的浪漫旅行第1季》等。

而在第二子未出生時，小春一家已接拍《新生日記2》，Hoho可說早已懂為家人賺錢。