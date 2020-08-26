【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】

▲ 陳榮峻一直相伴吳香倫治病，並承諾與她繼續向前行。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「譚道德」陳榮峻和「譚何容儀」吳香倫戲內外都是一對夫妻，吳香倫發現患上了罕見病皮肌炎後，陳榮峻一直相伴她治病，並承諾與她繼續向前行。

陳榮峻和吳香倫雙雙接受《東張西望》主持吳幸美的訪問，分享如何面對共同渡過難關。

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▲ 陳榮峻和吳香倫接受《東張西望》主持吳幸美訪問。（TVB截圖）

Helen透露： 「婚後患有肺炎，之後再發現患上罕見病，皮肌炎，病菌會攻擊腦、肺、心等。」雖然發現得早，但Helen的病情很不穩定，「有時想行步路都感覺力不從心。」

一直陪伴在側的峻哥落力照顧太太，「做她的人肉鬧鐘，提她夠鐘服藥，捉她多陪我去行山，多做運動。」

Helen很感激峻哥：「多謝他一直支持和鼓勵我，希望可愈來愈好。他經常都安慰我，著我不用擔心。」說時有點哽咽。

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▲ 陳榮峻承諾與吳香倫繼續向前行。（TVB截圖）

剛剛65歲生日的峻哥許下願望，「生日願望是我們會一起面對，我們一定要開開心心，將來繼續向前行、向前看。」

Helen則謂：「回復好的身體要珍惜，但不開心的日子也要珍惜經過的日子，有時都會覺得難捱，但一定會過去的。」

▲ 陳榮峻與吳香倫於2018年結婚。（TVB截圖）

陳榮峻與吳香倫因在TVB合作拍劇而日久生情，陳榮峻於2018年再婚娶吳香倫，在香港的教堂舉行婚禮，黃昏戀迎來美滿結局。

新婚後的Helen患上肺炎，蜜月之旅差點不能成行。可是，返港後的Helen病情未見好轉，肺炎持續下，過去一年更要入院，割除手指及大腿的肌肉組織化驗，最後確診為罕見的皮肌炎。

▲ 戲內外的陳榮峻和吳香倫都是一對恩愛夫妻。（TVB截圖）

此病會令Helen的皮膚、心臟、腦和肺都受影響，幸而醫生指發現得早，只要持續服藥，便可控制病情。峻哥知道太太患病，為她做好家頭細務。

兩年來，峻哥都一直陪伴太太抗病，近日與Helen覆診，醫生說她情況好轉，肌肉酵素指數回復正常。「因藥物有效控制病情，醫生指持續兩年繼續服藥，相信可痊癒，我們也放下心頭大石。」