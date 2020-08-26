【正能量】跨越失去19周早產兒之痛　天使爸爸製戒指貼身記掛：想他感受到爸媽的愛

▲ 有人或以「而家仲後生，仲可以試吓，仲有好多機會。」作安慰，雖然言者無心，但聽在剛痛失兒子的天頤爸爸耳裏，這並不是合適的安慰。

兩年前，懷孕19周的太太突然穿羊水，天頤爸爸需放下工作，立即趕去醫院。新生命突然提早來到世界，就在3日內，與父母匆匆見過一面，然後離開，在遠方當個小天使。

兩年後，雖然孩子不在身邊，但天頤爸爸在心中找了個特別的位置，好好安放當中的愛和連結，時而想起，時而惦記。

19周穿羊水 胎兒有生命危險

當時夫婦二人沒有經驗，不知穿了羊水嬰兒還有無得救。「太太說寶寶還有心跳，叫我別太擔心，但我當然知道情況嚴重。」

趕往醫院的同時，天頤爸爸不斷上網查處理方法、看其他人的例子，又去問朋友。

有案例指最少要23周，有些10幾周都可以生存，我們會否是幸運兒？那刻只想該如何解決，未想到孩子會離開，我們其實好被動。

▲ 天頤有個大他兩歲的哥哥。（被訪者提供）

因穿羊水會造成傷口，醫生建議他們盡快做決定，在細菌感染之前處理腹中胎兒。留院一、兩日後，太太亦開始微燒。「所謂做決定，其實就是要處理個胎。即使生了出來，他也好難適應到，因好多器官都未發育好。於較科學的角度看，其實是不能處理，存活率近乎無。」

太太留院，天頤爸爸就回家照顧2歲長子，獨自面對家中四面牆，無助、不安定感亦隨之湧上。

個心好忐忑，你知道自己無法控制，當時覺得失落，也擔心太太。這件事非沒有限期，不能因為胎兒還有心跳就一直等。大人的安全好重要，都要考慮。

一小時的初見面與告別式

胎兒存活率是未知之數，細菌感染風險迫在眉睫，至留院第三日，夫婦二人最終決定把胎兒生出來。「生了之後，他們有安排一間房，讓我們見見他，當時天頤已無生命跡象。後來我知道一件較難過的事，就是未夠周數的話，胎兒之後會被當成醫療廢物。」

房內就像個小型告別式，二人逐一與天頤介紹家庭成員、聊聊天，外婆和祖母都有去。

第一眼看他，臉孔基本上和哥哥一模一樣，有份親切感。整個過程我們都沒哭，那時不算好傷感，情緒放在心內，之後才處理。 為他改名天頤，是希望他在天家，讓上帝為我們養育他。

短短的一小時中，孩子的到來、離別都要一併消化，縱使因離別而感不捨，但較波動的情緒已在前兩天處理掉，那一刻就專注和天頤好好說再見，盼將來再聚。

▲ 醫院為天頤留了個小腳印，送給爸媽做紀念。（被訪者提供）

情緒後遺 各方矛盾逐漸浮現

道別後重拾生活軌道，口裏說放下，也未必一時三刻做得到，一個月之後，種種埋在心內的情緒後遺就要面對。與一般分娩後的女性無異，太太有惡露、脹奶的情況，也要坐月，身體反應不斷告訴她是個媽媽，但嬰兒不在，強烈的對比使心理負擔更重。

身為丈夫，既要照顧太太的感受，又要面對長輩、朋友的疑問，甚至指責，使首當其衝承受創傷的二人，覺得有點難受。

我媽無故生了我們氣，又會找些理由發脾氣，可能有少少遷怒於太太。老人家覺得不應懷孕時搬家，不論太粗勞抑或風水問題，總之就不應該做。 但我們一向百無禁忌。她覺得第一胎沒事，第二胎你這樣做，結果就闖禍了。

身邊人像總想找責任，既會推測早產原因，又會討論，一個傳一個拼湊出故事。「媽媽生氣了約了兩、三星期，講到尾其實都是一種發洩，大家都想找個人來生氣，讓自己得以紓緩。」

各自的情緒無法排解，最後無奈演變成衝突，在失去兒子、孫兒的當下，因為彼此都脆弱，所以特別敏感。「一開始都會嬲，但我一向教小朋友生氣要設時限，不能讓自己無了期傷感，生活始終要繼續向前。我能理解她為何生氣，其實都是出自愛小朋友的心，最後吃餐飯、找齊人，再溝通處理。」

▲ 家中有幅相片牆，貼滿家庭合照。而在最上方，就貼了特別的一幀：夫婦二人為天頤製作的戒指。（被訪者提供）

旁人安慰「仲有好多機會」 父反駁：沒有人能取代這個孩子

從事音樂工作的太太，是個「男仔頭」的硬淨女生，不太表達自己的情緒。縱不多談內心情感，但也會藉其他途徑宣洩，她為天頤寫了一首歌，內裏紀錄她的想法，還有對天頤的情感。

剛好相反，天頤爸爸則比較多愁善感，會與太太聊天，也會找人傾訴。有朋友耐心聆聽，也有醫生朋友會提出較科學性的觀點和意見。

講完整件事，感覺舒服點，人生有好多類似的事情必須要放下，我在單親家庭長大，從小就要處理一些家庭問題，這令我知道人不能長期在傷感狀態下生活。

天頤爸爸補充：「個心像穿了個洞般，要時間走出來，但最怕的就是你明知有個無底空洞，還繼續鑽進去。」

▲ 天頤的小腳印、紀念他的戒指，都時刻提醒着天頤爸爸，別忘記這個孩子。（被訪者提供）

有人或以「而家仲後生，仲可以試吓，仲有好多機會。」作安慰，雖然言者無心，但聽在剛痛失兒子的天頤爸爸耳裏，這並不是合適的安慰。

感覺這個小朋友像個物件，就如我買錯了一隻股票，那下次買過吧，小心點？下一個小孩，其實無辦法取代這個孩子，要自己放下，並不是用下一個小朋友去代替他，他始終有個獨特的位置。

如欲安慰，天頤爸爸指可代入天使父母的想法，了解其狀態，讓他們有信心地傾訴。「家庭聚會中，有些人會說：『叫咗你唔好做某啲嘢、會唔會因為做咗咩而咁？』其實會令父母好有罪疚感，覺得是自己做得不好而致。我覺得原因為何都好，事情已經過去了，再談也沒幫助。」

把父子情放好在心底 時刻記掛

原本計劃生兩個小朋友，故天頤離開數月後，天頤爸爸提議與太太去行山，以此為正式放下、重新開始的里程碑，讓身心都知道準備好了。「我們本來就喜歡旅行行山，彼此都知道這是為準備下一個小朋友的新開始，想給自己一個目標，挑戰一下，故我們去了行富士山。」

因為生一個小朋友對身體都有耗損，生心理都需要鍛練，讓自己狀態好一點，準備好心態。天頤這件事，大家就放在心內，一直紀念。

▲ 去年行富士山是個里程碑，代表夫婦、家庭的新開始。（被訪者提供）

挑戰自己以外，二人亦願與同路人、大眾分享自己的經歷。太太參與新書《天使爸媽的生命教育》撰文，天頤爸爸也有上電台分享。「我覺得這不是秘密，也不是尷尬的事情。人生當然有起跌，這是我當中經歷的一件事，我分享給別人聽，我的家庭是有3個孩子的。」當中他也寫了封信給天頤，記下感受。

寫信的時候，再溫習一次那3日的感覺。離別的傷感、聽候安排的感覺，加上我與他的感情，都會寫給他。 同時會想像，他在某個地方的生活著，是怎樣的呢？最希望他感受到與地上爸媽的關係和愛，那19星期與他的相處和情感。

▲ 幾個月前，天頤爸爸迎接了一個新生命。現在如果有人問起，他也願意分享自己有3個孩子。（被訪者提供）

對外，可以放開懷抱、自如分享，而對家庭來說，即使今年迎來另一個小生命，二人亦沒有忘記過不在身邊的天頤。他們特意製作了一對戒指，寫上天頤的中英文名字和出生日期，各自戴在手上，時刻提醒自己要記掛着他。

我們怕彼此太易忘記。作為爸爸，我希望盡量做到對小朋友公平，故想製作一樣物件紀念他。

記者：吳霆俊