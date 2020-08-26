  • 32°C
香港時間 : 2020826日 (三) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【食不安心】超市買包裝揚州炒飯驚見曱甴　顧客感嘔心：食咗兩啖仲識郁

健康 11:30 2020/08/26

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一名網民昨日在黃大仙超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現有曱甴。

新冠肺炎疫情下禁晚市堂食，多了市民外賣回家用膳。一名網民昨日就聲稱在黃大仙超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現一隻曱甴，大感嘔心，有網民就建議事主向食環署通報事件。

據Facebook群組「黃大仙區友」，有網民昨天晚上發帖指，在黃大仙一間超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現飯盒內有一隻曱甴，還會郁動，登時嘔吐大作。從發布的數張相片可見，該盒炒飯底部有一隻反肚曱甴，形體細小，而包裝標籤上見到印有「揚州炒飯」。

不少網民建議事主向食環署通報事件：「報食環署」、「好大隻call食環」也有網民看到照片中的曱甴後不寒而慄：「想嘔......」、「打左個冷震」有網民就安慰事主：「識郁都好啲，即係啱啱走落去，如果唔完整嘅話先至最恐怖。」

較早前也有一名網民在網上發帖，指家中長者吃了一個從黃大仙某間餅店買回來的蛋糕，進食期間感到有異物，吐出來後竟發現是一隻曱甴飛毛腿，引來不少網民議論，直呼噁心，有人更反問曱甴身體和另外5集腳在哪裡，擔心已被吃入肚中，即見【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】連鎖店外賣壽司享用 黑暗中驚見壽司蝦發出藍色熒光【附專家解釋】
10:49 2020/08/25
【食用安全】連鎖店外賣壽司享用 黑暗中驚見壽司蝦發出藍色熒光【附專家解釋】
【食用安全】保溫杯浸紅棗水忘記喝　OL隔十幾日打開即「爆炸」右眼球破裂
13:17 2020/08/18
【食用安全】保溫杯浸紅棗水忘記喝　OL隔十幾日打開即「爆炸」右眼球破裂
【食用安全】荔枝角食壽司驚見蟲蟲　連鎖壽司店食客：識行識走極度生猛
11:04 2020/08/23
【食用安全】荔枝角食壽司驚見蟲蟲　連鎖壽司店食客：識行識走極度生猛
食用安全 環境衞生 健康問題 Facebook群組 網絡熱話 黃大仙區 黃大仙

最高瀏覽

【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
16:32 2020/08/25
【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
13:35 2020/08/25
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】
17:30 2020/08/25
【離地男神】余德丞自爆從未食過微波爐食品　Dickson分享入廚樂豪宅意外曝光【有片】