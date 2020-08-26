【食不安心】超市買包裝揚州炒飯驚見曱甴　顧客感嘔心：食咗兩啖仲識郁

▲ 一名網民昨日在黃大仙超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現有曱甴。

新冠肺炎疫情下禁晚市堂食，多了市民外賣回家用膳。一名網民昨日就聲稱在黃大仙超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現一隻曱甴，大感嘔心，有網民就建議事主向食環署通報事件。

據Facebook群組「黃大仙區友」，有網民昨天晚上發帖指，在黃大仙一間超市內買了一盒包裝炒飯，食兩啖後發現飯盒內有一隻曱甴，還會郁動，登時嘔吐大作。從發布的數張相片可見，該盒炒飯底部有一隻反肚曱甴，形體細小，而包裝標籤上見到印有「揚州炒飯」。

不少網民建議事主向食環署通報事件：「報食環署」、「好大隻call食環」也有網民看到照片中的曱甴後不寒而慄：「想嘔......」、「打左個冷震」有網民就安慰事主：「識郁都好啲，即係啱啱走落去，如果唔完整嘅話先至最恐怖。」

較早前也有一名網民在網上發帖，指家中長者吃了一個從黃大仙某間餅店買回來的蛋糕，進食期間感到有異物，吐出來後竟發現是一隻曱甴飛毛腿，引來不少網民議論，直呼噁心，有人更反問曱甴身體和另外5集腳在哪裡，擔心已被吃入肚中，即見【下一頁】。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣