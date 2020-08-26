【新冠肺炎】消息：本港今日新增約24宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約24宗確診個案。

本港疫情未止，消息指今日（26日）新增約24宗確診個案。本港昨日（25日）新增19宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例，其中8宗與早前個案相關，其餘8宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】8月25日新增16宗本地個案 日出康城晉海II天水圍栢慧豪廷美孚新邨上榜 (一文看清新增確診大廈名單)

食物及衞生局局長陳肇始昨宣布星期五（28日）將會發出最新指示，延長食肆堂食至晚上九時、重開戲院及美容院等，戶外運動以及在郊野公園等活動，可納入獲豁免戴口罩的範圍：【限聚令】限聚令等措施延長多兩天 星期五延長食肆堂食至晚上九時 重開戲院及美容院

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩