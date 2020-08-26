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【愛妻號】孕味濃張馨月罕晒恩愛合照　林峯高調示愛送潮牌手袋冧太太

娛樂 12:44 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

林峯七夕送花冧老婆，張馨月隔半年放夫婦合照。

林峯自去年除夕宣佈與張馨結成夫婦後，不時會在社交平台放閃，近日林峯因為要內地忙著趕拍電影版《倚天屠龍記》，跟太太分隔兩地。電影於本月初煞科，適逢昨日是七夕，林峯終於可以親自與太太慶祝。

於剛過去的除夕，林峯在微博宣佈與張馨月步入人生新階段，並稱對方為「夫人」，二人正式成為夫婦。經過短短的蜜月期後，林峯就要回到劇組開拍新戲《倚天屠龍記》。

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很久未見二人分享合照。（微博圖片）

電影到本月初才終於拍完，因疫情關係，夫婦被逼要分隔異地。不過一向疼愛另一半的林峯，仍會適時送上小驚喜，例如於早前的「520」，亦有特地以速遞送上花束予太太。

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林峯準備的七夕禮物。（微博圖片）

電影煞科林峯返港後，張馨月亦非常識做，為老公準備好六餸一湯的家常菜，一解林峯的思鄉情。

張馨月經常在家鑽研廚藝。（微博圖片）

林峯向太太高調示愛

在昨日的七夕，林峯同樣為太太送禮物，包括印有「the love of life」包裝的玫瑰花，以及價值¥49,500（港幣約$3620）的日潮牌52 BY HIKARU MATSUMURA揹包，經濟實惠又氹得太太開心。

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早前張馨月更新照片，被指孕味甚濃。（微博圖片）

張馨月難得分享二人合照，雖然戴上口罩，但從眼神能感到二人幸福滿滿的笑意。

早前曾傳出張馨月孕味甚濃，不過至今仍未有喜訊傳出，夫婦兩結束分隔兩地的日子，相信可以繼續其造人大計了。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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