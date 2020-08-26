【魚骨鯁喉】女子誤吞4cm魚骨鯁喉大口吞飯「急救」　1個月後腹痛發現胃壁及肝臟被刺破【附急救方法】

▲ 女子魚骨鯁喉大口吞飯「急救」導致胃壁及肝臟被刺破。

誤吞魚骨鯁喉，千萬別用坊間的「急救法」處理。廣西一名女子1個月前誤吞4cm魚骨鯁喉，當時只大口吞飯將魚骨吞下肚，豈料1個月後，魚骨竟刺破胃壁及肝臟，需進行手術。

綜合內媒報道，黃女士近日突然腹痛、畏寒、發燒等情況。經醫院檢查，發現她的肝部有一條4cm長的魚骨。

原來黃女士1個月前食魚時，喉嚨卡了一條魚骨，當時她便用坊間的「急救法」匆匆食了幾口飯，將魚骨吞下肚。

豈料這條魚骨其中一邊非常尖銳無法消化，甚至慢慢刺穿了胃壁後，再刺進左肝。醫生唯有幫她穿刺抽膿，但魚骨還是沒有出來，最後需進行手術取出魚骨。

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。

當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救原理如下：

急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾受訪時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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責任編輯：羅嘉欣