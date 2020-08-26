【不堪歧視】丈夫染疫離世全家被當瘟神　遺孀不堪被孤立攜兩子女輕生

▲ 丈夫染疫離世後，遺孀不堪壓力與兩子女一同輕生。

新冠肺炎疫情肆虐全球，除了令不少家庭陰陽相隔，更引發悲劇事件。印度一名男子在感染新冠肺炎病逝後，其家人成為村民眼中的「瘟神」，甚至連親屬也因擔心染疫未予關心，令死者妻子自覺被孤立，承受沉重壓力下帶著2名子女投河自盡。

據《印度時報》報道，事發於印度安德拉邦東哥達瓦里縣（East Godavari），50歲印度女子Parmi Suneetha與其25歲及23歲的子女，在8月19日投河，當他們被發現時已經身亡。事發後，警方於涉事河流上遊發現Parmi一家所用的車輛，判斷3人死於自殺。

被親友及村民孤立

而警方調查亦發現，事發前3日，Parmi的52歲丈夫因新冠肺炎在醫院病逝。Parmi因而情緒低落，其子女亦受到嚴重打擊，然而沒有任何親友前來探望關心，無人願意參加喪禮，村民擔心感染，也不敢接近他們。

Parmi及子女感到沮喪和非常受辱，故母子3人同赴河邊尋死。而在3人輕生前，25歲的大仔曾寫信予其叔叔，信中坦言不堪父親離世，對叔叔道歉之外，亦託付對方照顧祖父母。

社會歧視嚴重

據了解，印度社會對染疫者的歧視愈來愈嚴重，除了家屬不願領回遺體，醫護人員也被反鎖家中，確診者家屬輕生的悲劇更是屢見不鮮。在本月24日，印度維薩喀巴坦市（Visakhapatnam）亦有一名男子染疫後身亡，遺孀便帶著2名女兒服毒輕生，3人其後被送院搶救，目前仍在治療中。

除了印度，今年5月，菲律賓一名28歲護士產子後疑不堪疫情壓力，以長刀斬死分別5歲、1歲及4個月大的女兒，其後企圖自殺獲救。涉事護士其後供稱，擔心自己工作期間染疫再傳染女兒，故打算殺死女兒後再自殺。

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責任編輯︰王明芳