【明星扮靚】天王嫂七夕晒15萬天價衝浪板　方媛鍾情CHANEL收藏多副太陽眼鏡

▲ 方媛熱愛分享生活。

天王嫂方媛活躍於社交平台，不時在網上分享生活及扮靚心得，而作為網紅的她亦非常熱愛拍照。昨日七夕，方媛便上載數張海邊美照，穿上黑色裙的她戴上墨鏡，高貴之餘帶點型格，而網民的焦點就放在方媛身旁的衝浪板。

▲ 方媛鍾情CHANEL。（微博圖片）

天王嫂是CHANEL擁躉

方媛照片中的造型除衣著是名牌外，連衝浪板都是CHANEL的產品。該款滑板為CHANEL Stand Up Paddle於2018年推出，價值$157,100港元，是非常奢侈的運動用品。

天王嫂一直都是名牌CHANEL的忠實粉絲，早前就拍片分享最近常用的太陽眼鏡，至少7副是來自CHANEL，價格由3,000至6,000以上港元不等，款式多多，用以搭配方媛日常中的不同造型。

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▲ 方媛所用的衝浪板價值港幣15萬元。（微博圖片）

▲ CHANEL眼鏡在方媛的微博出鏡率很高。（微博圖片）

與城城哂恩愛

不過，雖然方媛鍾情名牌，但在生活細節上，她也會有貼地平民的一面。她與城城結婚後來港生活，雖然老公擁有多部名車，但出入也會以地鐵及的士代步，也會到平民茶餐廳吃飯，及在平民化妝店購物。

▲ 方媛與城城慶祝生日。（微博圖片）

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2017年，方媛與郭富城結婚後升格為「天王嫂」，誕下兩位「小公主」，生活幸福。但早前就爆出「天王嫂訓練營」的醜聞，指方媛在一位名為Amy姐的人帶領下，一心飛上枝頭，適逢當時接近方媛生日，而城城未有公開哂愛，令網民懷疑感情有變。

▲ 方媛雖喜名牌，但日常生活卻很貼地。（取自微博）

但在之後，方媛就貼出與城城一同慶生及一家人的照片，而城城後來也連續讚好了老婆6個微博，及貼出生日祝福，情變傳聞不攻自破。