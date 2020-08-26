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【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

社會 11:17 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

聶德權指周六起可網上預約作全民檢測。

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，負責統籌的公務員事務局局長聶德權表示，普及檢測的網上系統將於本周六（29日）起接受預約，屆時全港18區有逾過百個採樣地點。

【全民檢測】逾5,000醫療人員報名參與樣本採集　政府將公布市民預約安排詳情

聶德權今早（26日）接受電台訪問時指，現時每日新型肺炎確診數字仍是雙位數，昨日16宗本地個案中，一半是源頭不明，反映社區有隱形傳播鏈。

對於有醫護團體認為政府應集中資源為高危群組做檢測，不應做普及檢測，聶德權重申檢測是在抗疫方面是重要的一環，政府亦有為高危群組加大檢測，包括食肆員工、安老院員工、物管業、公共交通工具司機、外傭、政府前線同事等，數目已近40萬，當局將來會繼續反覆做檢測；普及檢測則屬一個大數量檢測，目的是讓當局找出社區中隱形患者，因此不能說只做高危群組而抹殺普及檢測的作用。

【限聚令】一文看清最新防疫措施　晚市堂食、美容院須預約及戶外運動免戴口罩

至於有意見指檢測或會出現「假陽性」的問題，如檢測結果屬陽性個案，會轉交衞生署作覆檢，確定後作跟進，任何測試都會出現「假陽性」或「假陰性」，最重要是認真、小心的作覆檢。

他又指，第三波疫情至今已超過7星期，現時社會每日都在付出一個很大的社會成本來控制疫情，所有人都希望能早一日結束疫情，如能早一日結束疫情，社會成本代價可減少，呼籲市民能為了自己及社會一同參與檢測。

【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式　計劃不適合6歲以下兒童

聶德權表示，普及檢測的網上系統周六（29日）開始接受預約，當局稍後交代詳情，全港18區有逾過百個採樣地點，超過5,000名醫護人員加入團隊，當局正為他們做培訓、呼吸器的面型配合測試等；當局會十分重視防感染控制工作，包括負責採樣的人員，每做完一次檢測都會更換即棄手套等。

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記者：郭詩詩

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