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【妳幸福嗎】胡鴻鈞初為MV任導演　廖子妤為Hubert駁長髮重展女性美

娛樂 11:20 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

胡鴻鈞邀來廖子妤合作拍MV。（星夢娛樂）

胡鴻鈞（Hubert）早前為新歌 《妳幸福嗎？》 拍攝 MV，今次還兼任策劃及導演，MV並邀請了廖子妤（Fish）擔任女主角，成Hubert跟曾為ViuTV拍劇的子妤首次合作。 

Hubert指做導演原來不容易：「由前期準備到後期製作都遇到無數挫折難關，及萬個放棄的理由，幸而今次有好兄弟蘇道哲幫手，除了監製作曲，還跟我一起執導MV，拍攝團隊陪我一齊冒險，成就自己今次的夢，要好感謝大家。」

Hubert今次MV邀請了廖子妤擔任女主角，Hubert 謂：「其實不認識Fish，不過就識她經理人，因為覺她的氣質同自己MV女主角設定好相似，膽粗粗向其經理人提出邀請，好多謝她們應承，Fish 還幫我駁長頭髮，令MV好圓滿。」

Hubert很欣賞Fish的氣質。（圖片：星夢娛樂）

Hubert今年推出的幾首新歌成績都相當好，連續兩季取得音樂平台「樂迷最愛artist」，今次《妳幸福嗎？》 推出首天就登上收費下載平台的熱門歌曲榜 No.1，同時MV推出至今約三星期，觀看次數就已經差不多達 60萬，曾成為熱門影片。

Hubert：「多謝大家大力點播，好開心今年幾首歌都得到大家支持喜愛，推動自己繼續進步。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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