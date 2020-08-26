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【開心速遞】《愛回家》第979至980集劇情預告　KC與John惡鬥若水騙大小姐惹禍

娛樂 11:33 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《愛．回家之開心速遞》

《愛．回家之開心速遞》今晚（8月26日）劇情講KC（歐瑞偉飾）與John（何啟南飾）惡鬥。另外，明天（8月27日）《愛．回家之開心速遞》，若水（呂慧儀飾）竟大膽欺騙大小姐（林淑敏飾）。

第979集（26/8）

KC成了John的下屬，所有交際費都要經其批核才可報銷，KC慘遭他玩弄，遂向力蓮訴苦及求助。

力蓮利用公司的規矩助KC向John報復，並成功向他施展下馬威。

John被力蓮、家聰害得失魂落魄，因此遭雷公責罵，而家聰仍不肯罷休。

John忍無可忍，遂向KC宣戰，揚言要對他還以顏色。

KC的惡夢由此展開，John仿似如影隨形，無時無刻對他施以惡作劇。

KC找力蓮商量應如何反擊，力蓮竟然勸他收手……

第980集（27/8）

若水趕起尋寶圖感謝祭的計劃書後，預定與龔燁同遊日本。

出發前一天，力蓮打算找若水幫忙應付一位麻煩的客人，若水將休假之事相告，力蓮終於放她一馬。

出發當日，雷公突然要龔燁趕赴外地公幹，若水唯有取消行程。

力蓮得知消息立即着若水陪她往見客人，若水遂騙她已上飛機，以為可就此避過差遣。

怎料力蓮及後竟留言詢問若水的狀況，又要若水拍照讓她感受旅行的喜悅，還提出種種要求。

撰文 : TOPick柴犬出動

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