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【新冠肺炎】許樹昌稱新措施為折衷方法　倡食肆分開人手處理收枱及上菜

社會 11:28 2020/08/26

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

許樹昌指食肆應分開人手處理收枱及上菜。（資料圖片）

本港疫情稍有緩和，政府周五（28日）起放寬部分社交距離措施，包括食肆可恢復晚市堂食至晚上9時、郊野公園及戶外運動可豁免戴口罩、戲院及美容院等有限度重開。政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今日（26日）在電台節目《千禧年代》指，新措施為折衷方法，相信晚市堂食調整至兩人一枱，可將風險減低，但若是如果是大型聚會風險就較高。

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提到食肆方面，許樹昌形容食客吃餘的食物是已被「污染」，當中涉及不少飛沫接觸，可造成傳播，認為不難分開人手處理收枱及上菜，減低風險傳播。而通風方面，許樹昌續指希望食肆可加裝小型抽氣扇或高效空氣過濾機等，但相信就未能做到醫院每小時換氣6次的規格。

全民檢測即將於下月一日開展，許樹昌指在沒有居家令配合下，令效果「大打折扣」，但現時社區仍然有不明源頭的感染，認同檢測可找出隱形傳播鏈。至於有專家及醫生表明不參與，他說是次檢測屬自願性質，也尊重每個人的選擇。

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記者：郭家穎

 

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